iPhone 15 Ultra hakkında yeni iddia: Kamera alanı 2.5 santimetre daha büyük olacak

Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:21

Güncelleme: 30.07.2023 - 12:31

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 15 Pro Max'in en büyük yükseltmelerinden birinin 'periskop zoom' kamerası olduğu söyleniyor. Cihaz, Apple'ın bu tür optik donanıma sahip ilk amiral gemisi olma özelliğini taşıyacak.

Son sızıntılara göre, cihazın arka kesimi büyük bir kamera modülüne sahip olacak ve iPhone 14 Pro Max'teki modülden 1 inç (2.54 santimetre) daha büyük olacak. Bu da iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro Max kılıflarıyla uyumsuz olacağı anlamına gelirken, arka modülün boyutunun neden artırıldığı konusunda bazı iddialar bulunuyor.

Wccftech'in haberinde yer alan bilgilere göre, iPhone 15 Pro Max'in periskop kamerasının ultra geniş üniteyle yer değiştireceği düşünülüyor, bu nedenle arka modülün boyutunun zorunlu olarak artırıldığı öne sürülüyor.

Ayrıca, iPhone 15 serisinin genel olarak daha büyük bir diyafram açıklığına sahip olacağı iddia ediliyor. Bu sebepten dolayı da iPhone 15'in, Pro olmayan versiyonların bile daha büyük bir kamera modülüne sahip olacağı anlamına geliyor. Bu devasa kamera modüllerine rağmen, Apple'ın dört yeni model için daha büyük piller yerleştireceği de söyleniyor.