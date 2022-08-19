İddia: TikTok, iPhone kullanıcılarını adım adım takip ediyor

19 Ağustos 2022 Cuma, 16:54

Geçen günlerde Instagram ve Facebook'un iOS sürümünün kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddiası gündem olmuş; Felix Krause isimli bir geliştiricinin tespitine göre Instagram ve Facebook'un yerleşik tarayıcısı, kullanıcıların dokunduğu her butonu takip edecek şekilde tasarlanmıştı.

İşte bu güvenlik ihlalini TikTok'un da yaptığı ortaya çıktı. TikTok'un iOS uygulamasında bulunan tarayıcı da kullanıcıyı gizli gizli takip ediyordu.

'EKRANDA DOKUNDUĞUNUZ YERE KADAR...'

WebTekno'nun haberine göre; TikTok uygulamasına ait kodları inceleyen Felix Krause, son yılların en popüler sosyal medya platformunun kullanıcıyı takip ettiğini tespit etti.

İddiaya göre TikTok geliştiricileri, uygulamadaki tarayıcıya bir JavaScript kodu entegre etmiş ve bu sayede de kullanıcının kredi kartı bilgisinden tutun da ekranda dokunduğu yerlere kadar her şeyi kayıt altına almıştı.

TIKTOK, BÖYLE BİR DURUM OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Forbes'e açıklamalarda bulunan bir TikTok sözcüsü, uygulama içindeki internet tarayıcısına JavaScript kodu eklediklerini kabul etti. Ancak sözcüye göre bu kod, kullanıcıyı takip etmek için değildi. Şirkete göre bu JavaScript kodu ile sayfaların çöküp çökmediği ve yükleme hızları takip ediliyordu.

Sözcüye göre kodun amacı hata ayıklama ve sorun giderme.

TikTok, söz konusu iddiaları reddetmiş olsa da kullanıcı olarak kendi önleminizi alabilirsiniz. Bu bağlamda; yapmanız gereken şey oldukça basit.

Eğer bir iPhone sahibiyseniz ve TikTok kullanıyorsanız, bağlantıları TikTok'un uygulama içi tarayıcısında açmak yerine kopyalayarak Safari, Chrome ya da kullandığınız herhangi bir tarayıcıda açabilirsiniz. Böylelikle TikTok, hareketlerinizi sizi en azından tarayıcı üzerinden takip edemez.