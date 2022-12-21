IKEA hızlı teslimat için elektrikli kargo bisikleti kullanıyor

21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:17

Ülkemizde popüler olan IKEA, daha çevreci çabalar kapsamında güneş enerjisi ile çalışan elektrikli kargo bisikletini kullanmaya başladı. Şirketin ikonik renklerinin benimsendiği kargo bisikleti, güneş panelleriyle donatılmış durumda. Pilot testlerinde olan süreç, küçük ve kısa mesafedeki ürünlerin teslimatı için tercih edilecek.

IKEA YENİ SİSTEME ÇEVRECİ KAYGILAR SEBEBİYLE GEÇTİ

IKEA'nın bu aracı SunRider olarak geçiyor ve 100 km menzil sunuyor. 150 kg yük taşıbilen araç tek seferde birden fazla ürünü kullanıcılara ulaştırabiliyor.

IKEA'nın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

“Bu araç IKEA ürün yelpazesinin yaklaşık yüzde 90’ını taşıyabiliyor ve modern dizel kamyonetlere göre yüzde 98 daha az karbondioksit salınımı yapıyor. IKEA olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmeti daha sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir bir bakış açısıyla geliştirmenin yeni yollarını keşfetmek oldukça önemli. Güneş enerjisiyle çalışan kargo bisikleti tüm bunları fazlasıyla sağlıyor.”