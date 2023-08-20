İki popüler konsolun karışımı olabilir: Lenovo Legion Go

Yayınlanma: 20.08.2023 - 00:15

Güncelleme: 20.08.2023 - 00:15

Windows Report’un yayınladığı bir sızıntıya göre Lenovo, yakında Steam Deck ve ASUS ROG Ally gibi Windows'lu el konsolu modellerine rakip olacak ve Switch gibi çıkarılabilir kontroller sunan bir taşınabilir oyun konsolu piyasaya sürebilir.

Legion Go olarak adlandırılan, bildirildiğine göre Windows 11 çalıştıracak ve AMD’nin yeni Phoenix işlemcilerine sahip olacak ürün, bir destek ayağı, microSD yuvası ve bir çift USB-C bağlantı noktası gibi özellikler sunacak.

Cihazla ilgili hiçbir özellik sızdırılmasa da Chip'te yer alan ayrıntılarda sızdırılan Legion Go görüntüleri sırt, omuz ve yan tetikleri ve sağ üst tetiğin altına gizlenmiş bir tekerleği gösteriyor. Ayrıca bir kulaklık bağlantı noktası, ses düğmeleri ve arkada büyük bir soğutma deliği bulunuyor. Ayrılabilir kontrol kolları göz önüne alındığında, 8 inç boyutunda olduğu söylenen ekranın da muhtemelen dokunmatik olduğu tahmin edilebilir.

Daha önceki bir söylentiye göre Lenovo, Legion Play adında bir taşınabilir oyun konsolu prototipi üretmiş ancak asla piyasaya sürmemişti. Yine de, PC odaklı şirketin elde taşınan bir Windows oyun cihazı sunması mantıklı olabilir ve çıkarılabilir Switch benzeri kontroller, Legion Go’nun rakiplerine karşı bir avantaj kazanmasına yardımcı olabilir.