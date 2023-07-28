Dünyanın en çok satılan konsolu Nintendo Switch'in yenisi geliyor

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:27

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:30

Bugün keşfedilen bilgilere göre, Nintendo Switch'in halefi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, 2024'ün ilk birkaç ayında piyasaya sürülmesi giderek daha olası görünüyor.

Çinli üretici PixArt, Wii ve Wii U gibi önceki Nintendo ev konsolları için parçalar sağlayan bir şirketin mali raporunda yer alan bilgiler konsolun 2024'ün başlarında çıkma olasılığını daha da arttırdı. PixArt'ın raporu yeni Nintendo Switch'ten doğrudan bahsetmese de, yıllardır yeni bir sistem çıkarmayan tek Japon şirketi oldukları ve Sony'yi tamamen dışladıkları düşünüldüğünde, bu açıklamanın henüz tanıtılmamış olan yeni konsolla ilgili olduğu düşünülüyor.

Bu, Çinli bir şirketin yeni Nintendo Switch için 2024'ün başlarında bir çıkış tarihi ima ettiği ilk sefer değil. Bir metal kasa üreticisi olan Hongzhun, bu ayın başlarında Nintendo'nun 2024'ün ilk çeyreğinde yeni bir konsol çıkarmayı planlaması nedeniyle yılın ikinci yarısında satışlarda artış beklediklerini açıklamıştı.

Nintendo daha önce Nintendo Switch'in halefi hakkında fazla konuşmadı. Başkan Shuntaro Furukawa, mevcut mali yılın 31 Mart 2024'te sona ereceğini belirterek yeni bir donanımın bu tarihten önce piyasaya sürülmeyeceğini söylemişti. Ancak devkitlerin zaten seçkin geliştiricilerin elinde olduğu düşünüldüğünde, yeni konsol hakkında daha fazla bilgi yakın zamanda gelebilir.