PlayStation yeni el konsolunu tanıttı!

Son zamanlarda el konsollarına olan ilgi giderek artmaya başladı. Birçok teknoloji şirketi tarafından yeni el konsolları çıkarıldı. Bu şirketlerin arasına Sony de katıldı. Sony yeni el konsolunu dün düzenlediği PlayStation Showcase 2023 etkinliği kapsamında tanıttı. PlayStation Project Q adlı model, Sony’nin özel oyun kumandası “DualSense” benzerliği ile dikkat çekti.

PLAYSTATİON 5’E BAĞLANABİLİYOR

Etkinlikte anlatılan bilgilere göre Project Q, Wi-Fi aracılığıyla PlayStation 5’e bağlanabiliyor. Bu sayede de kullanıcılar el konsolundan PlayStation oyunlarını oynayabiliyor.

PlayStation Ceo’su Jim Ryan el konsolu ile ilgili "Yenilik bizim tutkumuz ve bu sadece hangi oyunları oynadığınız için değil, aynı zamanda onları nasıl oynadığınız için de geçerli. Bu yılın ilerleyen günlerinde PS5'inizden Wi-Fi üzerinden herhangi bir oyunu yayımlamanızı sağlayan bir cihaz piyasaya süreceğiz. Project Q, sekiz inçlik bir HD ekrana ve DualSense kablosuz kolun tüm düğme ve özelliklerine sahip olacak. Yakın gelecekte daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.