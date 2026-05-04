Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

İki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

4.05.2026 19:56:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

Astronomlar, Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası "Tatooine" gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti.

"Yıldız Savaşları Günü" olarak bilinen 4 Mayıs'ta yayınlanan araştırmaya göre, bilim insanları "apsidal ilerleme" olarak adlandırılan bir yöntem kullanarak birbirinin etrafında dönen ve tutulma oluşturan yıldızlar arasındaki salınımları inceledi.

Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu'ndan (TESS) elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, iki güneşli olması nedeniyle Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası "Tatooine"ne benzetilen 27 potansiyel gezegen keşfetti.

Dünya'dan yaklaşık 650 ila 18 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan söz konusu gezegenlerin büyüklüklerinin ise Neptün ile Jüpiter'in 10 katı olabileceği belirlendi.

Çalışmanın bulguları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayınlandı.

İlgili Konular: #uzay #gezegen #yeni gezegen

İlgili Haberler

Oscar'da yapay zeka güncellemesi
Oscar'da yapay zeka güncellemesi Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yapay zeka ile oluşturulan oyuncular, senaryolar ve dahası için harekete geçti. Yeni verilen kararda, bu şekilde yapay zeka ile üretilen filmler ve adaylıklar kabul edilmeyecek.
Duyguları dikkate alan yapay zeka modellerinin hata yapma olasılığı daha yüksek
Duyguları dikkate alan yapay zeka modellerinin hata yapma olasılığı daha yüksek Yapay zeka modelleri farklı karakterleri yansıtacak şekilde eğitiliyor. Özellikle çok popüler olan dil modellerinde sohbetin hangi tonda seyredeceğini de kullanıcı seçebiliyor.
Lityum iyon pillerin geri kazanımı için patentli çözüm
Lityum iyon pillerin geri kazanımı için patentli çözüm Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) görevli öğretim üyeleri, kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi.