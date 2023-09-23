İleri yaştakilerin teknolojiyle sınavı

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

Hızla gelişen teknoloji bir taraftan insanların hayatlarını kolaylaştıyor, karmaşık yapısı ise ileri yaştakilerin hayatlarını zorlaştırıyor.

Görme bozukluğu, teknolojiyi kullanma konusunda kendilerine güvenmemeleri, kendileriyle dalga geçilmesi kaygısı gibi nedenler aile büyüklerini teknolojiden uzak tutuyor. Ayrıca teknolojinin kullanıcı ihtiyaçlarına tam karşılık gelmemesi ve maliyetlerin yüksek oluşu da orta ve ileri yaştakilerin teknolojiyi kullanımlarını kısıtlıyor. Türkiye’deki ileri yaş nüfusun yaklaşık yüzde 17’si yoksulluk içerisinde yaşıyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle bu yaş grubunun dijital olanaklara erişimi de imkânsız hale geliyor.

GENÇLER DESTEK OLMALI

Türkiye’de internet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2022’de yüzde 85 iken 2023’te yüzde 87.1’e çıktı. Türkiye’de 65-74 yaş grubunun neredeyse yüzde 70’i halen internet kullanımından uzak bir hayat sürüyor. 65-74 yaş grubundaki kadınların yalnızca yüzde 26’sı internet kullanırken erkeklerin yüzde 40’ı internet kullanıyor. Özellikle 70 yaş üstü ciddi bir kesim akıllı telefon ve internet kullanamıyor.

İleri yaştaki bireyler, sağlıktan internet bankacılığına kadar pek çok temel hak ve hizmete erişebilmek için teknolojiyi belli bir seviyede kullanmak zorunda. Emeklilik maaşını ATM’den çekmek durumunda kalanlar bile ciddi zorluk çekiyor. E-devlet, e-nabız ve pek çok çevrimiçi kamusal hizmete erişebilmeleri için ya tecrübeli bir akranlarından ya da daha genç aile bireylerinden yardım almaları gerekiyor. Bu konuda gençlerin büyüklere yardımcı olması, teknolojik gelişmeler konusunda yol gestermeleri gerekiyor.

Büyüklerimizin sahip olduğu dijital beceriler açısından ülkeler arasında ciddi farklar var. 65-74 yaş arasındaki bireylerin temel ya da üstü dijital becerilere sahip olma oranı Norveç’te yüzde 50’nin üstündeyken Türkiye’de sadece yüzde 2’ler civarında.

YAŞ DOSTU UYGULAMALAR ŞART

Uzmanlara göre, yaş dostu uygulamaların gelişmesi gerekiyor. Örneğin, basit bir televizyon kumandası bile çok karışık olabiliyor. Yaşlılar genellikle hep aynı kanalı seyrediyor çünkü bir kere oradan çıkarsa, tekrar o kanala nasıl döneceğini bilmiyor.

Teknolojik araçların karmaşık olamayan bir yapıya sahip olması, az sayıda ve basit eylemlerle kullanılabilmesi, gereksinimlere göre uyarlanabilir olması ve herkese hitap edebilmesi gerekiyor.

SALDIRILARA KARŞI UYARIN

Aile büyüklerimiz, kişisel veya finansal bilgilerini almaya çalışan suçlulardan, internet üzerinde karşılaşabilecekleri tehlikelerden çok haberdar değiller. Sahte banka mailleri, GSM operatörlerinden gelen, fatura süsü verilmiş oltalama amaçlı mailler, kişisel verilerini korumak konusunda farkındalıkları oldukça düşük. Büyüklerimizi çevrimiçi ortamda korumak için şu adımları takip etmek gerekiyor.

Teknoloji ve dijital dünya ile sonradan tanışan büyüklerinize karşı anlayışlı ve sabırlı olun.

Sosyal medya platformlarında gerçek olmayan, dolandırıcılık amacıyla sonradan yaratılmış hesapların olabileceği hakkında bilgi paylaşımında bulunun.

Büyüklerinize, e-posta kullanımı hakkında bilgi verin. Tanımadıkları kişilerden gelen e-postaları kesinlikle açmamalarını isteyin.

SMS ile gelen linkleri tıklamadan önce dikkatli olmaları gerektiğini söyleyin.

Yakınlarınıza tanımadıkları insanların onlara hiçbir koşulda ücretsiz bir hediye vermeyeceğini anlatın.

Kimlik ve banka bilgilerini hiçbir yere vermemeleri konusunda uyarın.

MUSK’IN BEYİN ÇİPİ ŞİRKETİ DENEYE BAŞLIYOR

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ın beyin çipi girişimi Neuralink, ilk insan deneyi için hasta alımına başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldığını duyurdu.

İmplant, omurilik yaralanmaları nedeniyle felç geçiren hastalarda test edilecek. Neuralink, yaklaşık altı yıl sürecek çalışmanın nerede yapılacağı ve kaç katılımcıyı içereceğini açıklamadı. Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti. Beyin implantının güvenli olduğu kanıtlansa bile uzmanlar, girişimin ticari kullanım için onay almasının 10 yıldan fazla sürebileceğini belirtiyor.

OYUNSEVERLER GİST’TE BULUŞUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsor, Medya AŞ’nin iletişim sponsoru olduğu Gaming İstanbul (GİST), 22-24 Eylül arasında Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılıyor.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen GİST ana akım ve bağımsız dijital oyunların yanı sıra analog oyunla, cosplay etkinliklerine ve daha birçok eğlenceli yarışmaya ev sahipliği yapıyor ve oyuncular ile oyun sektörünün devlerini bir araya getiriyor. Ücretsiz katılımın oladuğu GİST’te ziyaretçiler hem Compass of the Destiny: İstanbul, Cardboard Town, Diriliş Ertuğrul ve Mayhem Brawler II gibi oyunları deneyimleyebilecek hem de Upgrade Entertainment’ın hâlâ isimsiz olan yeni oyununun lansmanına da şahit oluyorlar.

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