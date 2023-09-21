Türk Telekom'dan internet tarifelerine zam! İşte geçerli olacağı tarih...

Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:38

Güncelleme: 21.09.2023 - 03:52

Türk Telekom, 1 Ekim itibariyle paket fiyatlarında yeni bir güncelleme yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre bireysel ve kurumsal internet ücretlerine 200 liraya kadar zam gelecek. En ucuz paket 600 liradan başlayacak.

Öte yandan gerçekleştirilen zam, taahhüdü bulunan abonelikleri kapsamayacak.

Konuya ilişkin Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır. Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler" ifadelerine yer verildi.

Yeni zamlı tarifeler şu şekilde:

Bireysel Tarifeler!

Kurumsal Tarifeler!

Diğer Ücretler!

Yazlık İnternet Paketleri!