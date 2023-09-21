Elon Musk’ın internet şirketi Starlink’ten BTK’ya resmi başvuru
SpaceX’in uydudan internet hizmeti Starlink, Türkiye’de hizmet vermek için BTK’ya resmi talepte bulundu.
SpaceX’in uydudan internet hizmeti Starlink, dünyanın birçok yerinde faaliyetlerine başlamış durumda. Kullanıcıları altyapı sıkıntılarından kurtaran hizmetin ülkemize ne zaman geleceği ise bir süredir merak konusuydu. Resmi olarak son açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fati·h Sayan’dan geldi.
BTK TALEBİ DEĞERLENDİRECEK
Aktarılan bilgilere göre SpaceX, Starlink’i Türkiye’de hizmete açmak için talepte bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise bugün SpaceX yetkilileriyle verimli bir toplantı geçirdiklerini söyledi.
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan kendisine ait resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.
Sayan şu ifadeleri kullandı:
"Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız."
Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi.— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 20, 2023
Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik.
Toplantı… pic.twitter.com/2A7wT3N9L4
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