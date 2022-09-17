İlginç olay: Hollanda'da bir kasaba Twitter'a dava açtı!
Hollanda’da bir kasaba, şeytana tapan bir pedofili çetesine ev sahipliği yaptığını iddia eden bir komplo teorisinin yayılması nedeniyle Twitter’a dava açtı.
Bodegraven-Reeuwijk, 35.000 nüfusa sahip, kendi halinde küçük bir Hollanda kasabası. Ancak bu kasabanın başı 2020 yılından beri hakkında ortaya atılan iddialar yüzünden bir hayli dertte. Kasaba bu durumdan oldukça rahatsız ve bunun düzeltilmesi için iddiaların yayıldığı Twitter’a karşı bir dava açtı.
İlk olarak 2020 yılında üç adam tarafından ortaya atılan iddialara göre 1980’lerde kasabada birden fazla çocuk istismara uğradı ve öldürüldü. Aynı zamanda bu kişiler şeytana tapan bir çeteydi. Tüm bu iddialardan bir hayli rahatsız olan kasaba sakinleri geçtiğimiz yıl bu üç adamı mahkemeye vermişti. Mahkeme üç adamın kasaba hakkında attıkları bütün tweet’leri kaldırmasına karar vermişti.
Çocuk mezarlarına çiçekler bırakmaya başladı
Webtekno'nun haberine göre Bodegraven ile ilgili iddiaların arkasındaki üç adam şu anda hapiste. Geçtiğimiz yıl görülen davaya rağmen, Bodegraven hakkındaki hikayeler Twitter’da hala dolaşmaya devam ediyor. İddialar yüzünden yüzlerce insan kasabada bulunan mezarlığı ziyaret etmeye ve çocuk mezarlarına çiçekler bırakmaya başladı.
Kasabanın Belediye Başkanı Christiaan van der Kamp, iddiaların "çok acı verici ve hatta bazen ölenlerin yakınları için tehdit edici" olduğunu söyledi. Bu durumdan oldukça rahatsız olan kasaba halkı ve yerel yönetim, iddia edilen bütün olaylarla ilgili Twitter’da paylaşılan gönderilen kaldırılmasını istiyor. Bu durumla ilgili olarak da Twitter’a karşı bir dava açıldı.
Bodegraven kasabasının avukatı Cees van de Zanden yaptığı açıklamada, Twitter'dan Bodegraven hikayesiyle ilgili tüm mesajları bulup kaldırmasını istediğini, ancak şimdiye kadar şirketten herhangi bir yanıt alamadığını söyledi.
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