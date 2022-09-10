Twitter'a beklenen yeni özellik geliyor: Tweet düzenleme için geri sayım başladı
Twitter, tweet düzenleme özelliğini kullanıcılarına sunmak için geri sayım başlattı.
Twitter’da artık tweet düzenlemek mümkün olacak. Twitter'ın yeni özelliği, paylaşım yapıldıktan sonra değişiklik yapmaya müsaade edecek.
Medya Radar'ın haberine göre; Twitter, tweet düzenleme özelliği için şirket içinde testlere başladığını bir süre önce duyurmuştu. İlk olarak Twitter Blue kullanıcılarıyla buluşacak bu özellikle ilgili yeni detaylar paylaşıldı.
30 DAKİKA İÇİNDE MÜSADE EDECEK
Twitter, yeni özelliğini ise birtakım kısıtlamalar dahilinde kullanıcılara sunacak. Twitter’ın tweet düzenleme işlevi, gönderi paylaşıldıktan sonraki 30 dakika içinde değişiklik yapmaya müsaade edecek.
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