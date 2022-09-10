Twitter'a beklenen yeni özellik geliyor: Tweet düzenleme için geri sayım başladı

10 Eylül 2022 Cumartesi, 23:28

Twitter’da artık tweet düzenlemek mümkün olacak. Twitter'ın yeni özelliği, paylaşım yapıldıktan sonra değişiklik yapmaya müsaade edecek.

Medya Radar'ın haberine göre; Twitter, tweet düzenleme özelliği için şirket içinde testlere başladığını bir süre önce duyurmuştu. İlk olarak Twitter Blue kullanıcılarıyla buluşacak bu özellikle ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

30 DAKİKA İÇİNDE MÜSADE EDECEK

Twitter, yeni özelliğini ise birtakım kısıtlamalar dahilinde kullanıcılara sunacak. Twitter’ın tweet düzenleme işlevi, gönderi paylaşıldıktan sonraki 30 dakika içinde değişiklik yapmaya müsaade edecek.