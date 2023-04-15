İlk kara delik fotoğrafı, yapay zeka ile yeniden oluşturuldu
İlk kara delik fotoğrafını elde etmeyi başaran ekipten isimler, bu kez fotoğrafı yapay zeka aracılığıyla yeniden üretti.
Nisan 2019’da insanlığın uzay araştırmalarında dev bir başarıya imza atılmıştı. Olay Ufku Teleskobu, tarihte ilk kez bir kara deliği görüntülemeyi başarmıştı. 53 milyon yılı ışığımızdaki kara deliğin fotoğrafı, şimdiyse yapay zekanın elinden geçti.
Webtekno'da yer alan habere göre Messier 87 kara deliğini görüntüleyen ekipten isimlerin de aralarında yer aldığı bilim insanları, elde edilen görüntüyü yapay zeka PRIMO aracılığıyla yeniden işledi. Elbette bu işleme sürecinde sadece referans görüntü verilmedi, beraberinde kara delik için oluşturulan yüksek çözünürlüklü 30 bin simüle görüntü de sunuldu.
Ortaya çıkan sonuç ise şu oldu:
Araştırmanın arkasındaki ekipte yer alan Lia Medeiros, yeni PRIMO tekniği ile kara deliğin en net çözünürlüğünü elde edebildiklerini açıkladı. Ayrıca kara delikleri yakından gözlemleyemediğimizden, bu yapıların davranışını öğrenmek için yüksek çözünürlüklü görüntünün büyük bir önem taşıyacağı ifade edildi.
Yeni oluşturulan görselin, kara deliğe dair orijinal veri ve teorik beklentilerle paralel olduğu da ifade edildi. Araştırma, The Astrophysical Journal’da yayımlandı.
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