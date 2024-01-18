İlk kara delik fotoğrafına yapay zeka dokunuşu! Artık daha net

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:22

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:22

Kara deliklere yönelik araştırmalar sürerken, yeni bir yapay zeka atılımı gerçekleşti. Hatırlarsanız Olay Ufku Teleskobu, kara deliğin fotoğrafını ilk kez 2017 yılında Messier 87 galaksisinde yakalamıştı. Araştırmacıların 5 terabayttan fazla veriyi işleyip, sıkıştırmasıyla ortaya çıkan ilk görüntü ise ancak 2019 yılında yayınlanmıştı. Ancak bu görüntü çok bulanıktı ve pek de anlaşılır değildi.

Bilim insanları bu görüntünün çok iyi olmadığının farkındaydı ve yapay zeka sistemleriyle bunun iyileştirilebileceğini düşünüyorlardı.

YAPAY ZEKA ALGORİTMASIYLA DAHA NET HALE GETİRİLDİ

The Astrophysical Journal Letters'ta yayınlanan yeni çalışma ise tam da bu noktaya odaklanıyor. Yapay zeka kullanılarak daha keskin ve ayrıntılı hale getirilen görüntü, bulanık bir ateş topu gibi değil, en azından daha yuvarlak ve keskin bir daire olarak görünüyor.

Fourier dönüşümü adı verilen matematiksel bir yöntem kullananan fizikçiler, enerji frekanslarını, sinyalleri ve diğer yapay olguları gözün görebileceği hale getirdiler.

Düzenlenen bu görüntü, ışık ve biriken gaz kütleçekim çukuruna geçerken oluşan parlak halka olan olay ufku daha ince görünüyor. Araştırma makalesinde ise bu durum, “EHT görüntülerine dayalı M87’deki merkezi kara deliğin kütlesinin ölçülmesi yönünden önemli sonuçlar doğurabileceği” aktarılıyor.

Makalenin baş yazarı ve İleri Çalışmalar Enstitüsünde çalışan astrofizikçi Lia Medeiros,Sagittarius A*’nın PRIMO’nun bir diğer hedefi olabileceğini düşünüyor. Bunun yanında grup, 55 milyon ışık yılı mesafesiyle daha uzaktaki Messier 87’de yer alan bu kara deliğe geçmek için acele de etmiyor.