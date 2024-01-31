İlk kez görüntülendi! Büyük bilmeceyi çözebilecek mi?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:10

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:10

Bilim insanları, Santa Barbara kıyılarında çekilen görüntülerde yaşayan, yeni doğmuş bir büyük beyaz köpekbalığı buldu. Köpekbalığının keşfi, araştırmacıların nihayet okyanusun en büyük yırtıcılarından biri olan beyaz köpekbalıklarının yavrularını nerede doğurduklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARTTI

Chip'in aktardığına göre 1,5 metre uzunluğundaki yavru, Temmuz 2023’te drone ile fotoğraflandı. Balığın ince, beyazımsı bir filmle kaplı olması, yakın zamanda doğduğuna dair en önemli ipucuydu. Araştırmacılar, bir cilt rahatsızlığına sahip olabileceğini ancak büyük olasılıkla hala embriyonik tabakasıyla kaplı olduğunu söylüyor. Drone görüntüleri ve bulguları açıklayan bir makale Environmental Biology of Fishes dergisinde yayınlandı.

Bildirildiğine göre, görüntüleri çeken yaban hayatı film yapımcısı ve çalışmanın ortak yazarı Carlos Guana, yayın ile e-posta aracılığıyla yaptığı görüşmede “Gerçek doğumu yakalamak köpekbalığı biliminin kutsal kasesidir. Filme çektiğim şeyin sadece bizi ona yaklaştıracak bir ipucu olduğunu düşünüyorum” dedi ve devam etti: “Bu görüntülerin sunduğu bulmacanın parçası, bakmamız gereken yönü değiştirme ve belki de hangi alanların korunması gerektiği konusunda daha büyük çıkarımlar oluşturma potansiyeline sahip.”

Beyaz köpekbalıkları, insanların başka avlar sırasında yakalamaları ve kaçak avlanma tehdidi altında olan savunmasız bir tür. Bu türün yüzlerce dişi var ve en büyük örnekleri 6 metre uzunluğa kadar büyüyebiliyor. Ancak bu büyük beyaz köpekbalıkları insanların hayal gücünü ele geçirmiş olsa da, nasıl doğdukları hakkında çok az şey biliniyor.

Kısa bir süre önce görüntülen köpekbalığı, yetişkin bir örnekten çok daha küçüktü ve yeni doğmuş gibi gözüküyordu. Yavru köpekbalığı, yeni doğmuş olduğuna dair iki işaret barındırıyordu. Bunların ilki, vücudunu kaplayan beyazımsı bir filmdi. Araştırmacılar, soluk renkli filmin, hayvana yapışmış kalan bazı rahim içi maddelerden oluştuğunu tahmin ediyor. Araştırmanın ortak yazarı Phillip Sternes’in söylediğine göre hamile dişi beyaz köpekbalıkları, köpekbalığı embriyolarının tükettiği rahim sütü adı verilen bir sıvı üretiyor. Beyaz köpek balıkları bu sıvının yanı sıra annelerinin rahmindeki diğer yumurtaları da tüketirler.

Ancak köpekbalığının yaşı, şekliyle, yani tam olarak “yuvarlak, az gelişmiş sırt yüzgecinin” şekliyle doğrulandı ve yüzgecin, ölü hamile köpek balıklarının içinde bulunan doğmamış köpek balıklarının sırt yüzgeçlerine benzediği de belirtildi.

Sternes, “Cilt bozukluğu açıklaması yüzgeçleri, özellikle de sırt yüzgecini hesaba katmıyor” dedi ve ekledi: “Sırt yüzgecinin şeklini değiştiren bir cilt bozukluğunun var olduğuna inanmıyorum.”

Böyle genç bir büyük beyaz köpekbalığının ilk kez kıyıya bu kadar yakın tespit edilmesi, bilim insanlarının bu doğumların nerede meydana geldiğine dair beklentilerini değiştirebilir. Bu köpekbalıkları kamuoyunda ne kadar büyük görünse de aslında onların alışkanlıkları ve hatta ne kadar yaşadıkları hakkında çok az şey biliyoruz.