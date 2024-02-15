Belgelenmemişti; kurbağanın bacağında filizlenen mantar keşfedildi
Hindistan'da bilim insanları, canlı bir hayvan dokusu üzerinde filizlenen mantar buldu.
The Independent gazetesinin haberine göre, Dünya Doğayı Koruma Vakfından bilim insanları, ilk defa canlı bir kurbağanın bacağında büyüyen mantar tespit etti.
DAHA ÖNCE HİÇ BELGELENMEMİŞ
Canlı organizma üzerinde büyüyen bir mantarın daha önce hiç belgelenmediğini ifade eden bilim insanları, kurbağanın yaşadığı yerin yeterli nem ve organik madde sağlayarak mantarın büyümesi için ideal bir ortam yaratmış olabileceğini belirtti.
Göz Atın
Hint altın sırtlı kurbağanın bacağında filizlenen mantarın "Bonnet" tipi olduğunu tahmin ediliyor.
Araştırmanın detayları, "Reptiles and Amphibians" adlı dergide yayınlandı.
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