İlk mikroLED ekranlı Apple Watch ertelendi mi?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:44

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:44

Apple, yeni akıllı saat modeli ile bu alanında en tepede yer alan şirketlerden biri. Teknoloji devinin bu cihazlarda ne zaman ekran iyileştirmeleri yapacağı da bir süredir merak ediliyordu. Son zamanlarda ise bu konuda bazı iddialar öne sürülüyordu.



Analistler, birkaç ay önce Apple’ın yeni nesil akıllı saatlerinde LG’nin ürettiği microLED ekranları kullanmaya başlayacağını ifade ederken bu cihazların 2025'te geleceğini söylemişti. The Elec'in bugün paylaştığı bir rapor ise bu tarihin ertelendiğini gösterdi.

2026'DA ÇIKACAK APPLE WATCH ULTRA'DA OLABİLİR

Güney Kore merkezli The Elec'in ortaya attığı iddiaya göre ilk microLED ekrana sahip Apple Watch modelleri, 2026'da çıkış yaparak beklenenden daha geç gelecek. Rapor, microLED Apple Watch Ultra'nın seri üretiminin 2025'in ikinci çeyreğinden 2026'nın ikinci yarısına ertelendiğini öne sürüyor. Ultra model dışındaki daha uygun fiyatlı saatlerde bu teknolojinin kullanımıyla ilgili bir bilgi ise raporda yer almıyor.



Webtekno'nun aktardığı iddia, neden Apple'ın bu konuda gecikme yaşadığı hakkındaki detaylara yer vermedi. Ancak sektörde dolaşan söylentiler, karmaşık teknolojilere sahip olan microLED panellerin üretiminin zorluğu nedeniyle böyle bir karar alınmış olabileceğini gösterdi.





Apple’ın saatlerde iyileştirmeye giderek microLED ekran kullanacağı söylentileri uzun süredir dolaşıyordu. Hatta 2019’da çıkan raporlar, şirketin 2020 yılında bu ekranlara geçebileceğini göstermişti; ancak bu gerçekleşmedi. Teknoloji devi şu anda Apple Watch’larda OLED ekran kullanıyor.. Yeni raporun, şirketin yakın zamanda tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'da ve iPhone'larda da ileride bu panelleri görebileceğimizi iddia ettiğini ekleyelim.



microLED panellerin OLED’e göre avantajlarının olduğunu eklemek gerek. Bu teknoloji daha yüksek parlaklık ve daha az ekran yanması gibi şeyler sunuyor. Ayrıca OLED’e göre daha verimli bir güç tüketimi var. Apple Watch’ların pil ömrünün büyük önem taşıdığı düşünüldüğünde microLED teknolojisinin oldukça yararlı olabileceğini söyleyebiliriz.

