Apple Watch işletim sistemi watchOS 10 için yeni detaylar
Apple Watch'larda yer alan işletim sistemi watchOS 10 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Apple'ın sonraki nesil akıllı saatleri konuşulmaya başlandı. Apple Watch 9 ve Apple Watch X hakkında ortaya çıkan bilgilere ek olarak watchOS 10 hakkında da yeni bilgiler geldi. WWDC 2023 etkinliğinde iOS başta olmak üzeri watchOS, macOS, iPadOS ve tvOS gibi işletim sistemlerinin yeni sürümleri tanıtılacak.
AKILLI SAATLERE GELECEK YENİ ÖZELLİK
Arayüz konusunda Apple Watch tarafında yenilikler getirmesi beklenen işletim sisteminin, widget(araç takımlarını) saatlere eklenebileceği ortaya çıktı. Bu kullanıcıların tek bakışta pek çok şeyi görmesine imkan tanıyacak.
watchOS 10 işletim sistemi yeni saat arayüzünde farklılıklar getirir mi bilmiyoruz ancak widget pek çok kişinin beklediği özelliklerden biriydi.
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