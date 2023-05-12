Apple Watch kullanıcılarına kötü haber: Messenger kalkıyor

Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:47

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:47

ABD'li teknoloji devi Apple, akıllı saat modellerinde Meta'nın sahip olduğu Messenger uygulamasına destek vermeyeceğini açıkladı.

Facebook kullanan kullanıcılar Messenger uygulaması aracılığıyla mesajlaşabiliyorlardı. Apple'ın akıllı saatleri Apple Watch'larda da bu uygulama bulunuyordu. 31 Mayıs itibariyle artık Messenger uygulaması Apple Watch'ları desteklemeyecek.

Kullanıcıların tepkileri üzerine Meta sözcüsü konu ile ilgili açıklama yaptı.

"BİLDİRİM ALMAYA DEVAM EDECEKLER"

Açıklamasında "Kullanıcılar Apple Watch'larından bildirim almaya devam edecekler. Ancak Mayıs ayının sonundan itibaren artık gelen mesajlara saatlerinden cevap veremeyecekler. Messenger'ı iPhone, masaüstü ve web üzerinden kullanmaya devam edebilirler" dedi.