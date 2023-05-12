Apple Watch kullanıcılarına kötü haber: Messenger kalkıyor
Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple'ın akıllı saatlerinde artık Messenger uygulaması bulunmayacak.
ABD'li teknoloji devi Apple, akıllı saat modellerinde Meta'nın sahip olduğu Messenger uygulamasına destek vermeyeceğini açıkladı.
Facebook kullanan kullanıcılar Messenger uygulaması aracılığıyla mesajlaşabiliyorlardı. Apple'ın akıllı saatleri Apple Watch'larda da bu uygulama bulunuyordu. 31 Mayıs itibariyle artık Messenger uygulaması Apple Watch'ları desteklemeyecek.
Kullanıcıların tepkileri üzerine Meta sözcüsü konu ile ilgili açıklama yaptı.
"BİLDİRİM ALMAYA DEVAM EDECEKLER"
Açıklamasında "Kullanıcılar Apple Watch'larından bildirim almaya devam edecekler. Ancak Mayıs ayının sonundan itibaren artık gelen mesajlara saatlerinden cevap veremeyecekler. Messenger'ı iPhone, masaüstü ve web üzerinden kullanmaya devam edebilirler" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- İnce'den ilk paylaşım!