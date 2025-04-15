İMECE uydusu, uzaydaki ikinci yılını tamamladı

Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yerli yer gözlem uydusu olan İMECE, uzaydaki ikinci yılını tamamladı.

İMECE uydusu, uzaydaki ikinci yılını tamamladı
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DHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 18:39

15 Nisan 2023'te ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden, SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle fırlatılan uydu, 2 yıldır görevini sürdürüyor. Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) görev yapan İMECE, uzaydan yer gözlemi alanında Türkiye'ye stratejik katkılar sunmak amacıyla TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildi.

İMECE, tek seferde 1000 kilometre uzunluğunda ve 16,7 kilometre genişliğinde alanın görüntüsünü tarayabiliyor. 320 megabit/saat veri aktarım hızı sayesinde elde ettiği verileri yer istasyonlarına hızlı ve etkin şekilde iletiyor.

İMECE projesiyle kazanılan mühendislik deneyimi, geliştirilen alt sistemler ve yetiştirilen nitelikli insan kaynağı, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki birikimini ileriye taşıdı. Bu birikim sayesinde, birbiriyle entegre çalışacak şekilde tasarlanan yeni nesil takım uydular İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri başlatıldı. Bu uyduların da 2027 ve 2028 yıllarında tamamlanarak yörüngede görevlerine başlamaları planlanıyor.


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