Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi

Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi
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AA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 05:49

Çin Haber Ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, "Long March-7A" taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 566'ncı başarılı taşıma görevi oldu.


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