Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi
Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.
Çin Haber Ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, "Long March-7A" taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.
Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 566'ncı başarılı taşıma görevi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avukatından 'Erdoğan' savunması: Serbest kaldı!
- Bu da 'boykot' soruşturması!
- Volkan Konak hayatını kaybetti
- 'Yargı sürecinde ortaya çıkacak yeni gelişmeler...'
- MHP İmamoğlu'yla 'sınıf'ı hatırladı
- Dev mitingin ardından 2 gözaltı!
- Yurttaş o seçeneğe 'evet' diyor!
- Valilik'ten 'geçmiş dönem' soruşturmasına ret!
- Dünyaya damga vuran boykot kampanyaları!
- Özel'den tutuklu gençler için sert sözler