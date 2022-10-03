İngilizce ya da Çince değil... Apple CEO'su Tim Cook, öğrenmeniz gereken en önemli dili açıkladı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 12:43

Yakın zamanda Avrupa’da çeşitli etkinliklere katılan Apple CEO'su Tim Cook, bir gazeteye yaptığı açıklamalarda eğitim ve programlama konularına da değindi. Ünlü CEO’ya göre programlama dili, öğrenilmesi gereken ilk dil ve bu eğitim ilkokul seviyesinden başlamalı.

YARATICILIĞI ÖZGÜR BIRAKMANIN YOLU COOK’A GÖRE PROGRAMLAMA

WebTekno'nun haberine göre; Cook, yaptığı açıklamada “Herkesin liseden mezun olmadan önce programlama öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum ve aslında ilkokullarda öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Apple CEO’su sözlerine “Öğrenebileceğiniz en önemli dil. Tabii ki ana diliniz iletişim için daha önemli ancak programlama dili yaratıcılığınıza erişebilmeniz için bir yol” şeklinde devam etti. Cook, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin de gelecekte önemli rol oynayacağını söylemişti.

'TEMEL BİR BECERİ' DEMİŞTİ

Tim Cook uzun yıllardır programlama dillerinin eğitimin erken yıllarından itibaren öğretilmesi için çağrılarda bulunuyor. 2019 yılında da konuyla ilgili bir açıklama yapan Cook, kodlamayı (matematik ve tarih ile birlikte) bir temel beceri olarak tanımlamıştı.

Bu yılın yaz aylarında da 500’den fazla önde gelen şirket yöneticisi ile birlikte ABD Hükümeti’ne seslenmiş ve K-12 (ilk, orta ve lise dengi eğitim) seviyesinde her eyalette müfredatlara bilgisayar bilimlerinin eklenmesi çağrısında bulunmuştu.

Dünyanın dört bir yanında daha küçük yaşlarda bilgisayar bilimleri ve programlama öğrenilebilmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Türkiye dahil pek çok ülkede hem hükümetlerin hem de özel kurumların kodlama eğitim programları bulunuyor.