Apple gelecekteki iPhone'larına popüler özelliği getirmeyecek

02 Ekim 2022 Pazar, 23:36

Apple'ın iPhone 14 serisi daha yeni tanıtıldı. Akıllı telefon serisinde yer alan özelliklerin daha tamamı 'keşfedilmemişken' gelecek iPhone'ları konuşmaya başladık. Yeni ortaya atılan iddialara göre Apple gelecek dönemki iPhone'larında Touch ID sistemini tamamen bırakacak. iPhone 5s ile hayatımıza dahil olan Touch ID, iPhone X ile yerini Face ID'ye bırakmıştı.

APPLE TOUCH ID SİSTEMİNİ TEKRAR GERİ GETİRMEYECEK

Apple'ın gelecekteki iPhone'ları için Touch ID'ye geri dönebileceği konuşuluyordu. Mark Gurman'ın Apple'e yönelik sağlam kaynaklara dayandırdığı kadarıyla iPhone 15 serisinde fiziksel bir güvenlik sistemi bulunmayacak. iPhone 15 serisinin temelde Face ID sistemine sahip olması bekleniyor.





Ekran altı parmak izi okuyucusu gibi bir sistemin gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor ancak bu ihtimal halen tamamen ortadan kalkmış değil. iPhone 15 ailesi hakkında elimizdeki bilgiler arasında ikili ön kamera sisteminin olacak olması var. Bu ikili kamera sisteminde ise geniş açılı ve ultra geniş açılı lensler yer alacak.

Öte yandan iPhone 15 ile USB-C sistemine geçilebilir gibi duruyor ya da tamamen kablosuz şarj sistemi olabilir. Yani Apple ya USB-C kullanacak ya da şarj soketini tamamen ortadan kaldırıp iPhone'larını kablosuz şarj sistemine geçirecek.

Tahmin edilebileceği gibi Dynamic Island sistemi yeni iPhone ailesinde de yer alacak. Kamera tarafında ise 48 Megapikseller konuşuluyor.