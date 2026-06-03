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İngiltere'den Google'a yapay zeka odaklı yeni kural

İngiltere'den Google'a yapay zeka odaklı yeni kural

3.06.2026 18:55:00
Güncellenme:
AA
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İngiltere'den Google'a yapay zeka odaklı yeni kural

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Google'ın arama hizmetlerine ilişkin getirdiği yeni davranış kuralı kapsamında yayıncıların içeriklerinin yapay zeka özelliklerinde kullanılmasını durdurmasına imkan sağlayan düzenlemeyi yürürlüğe koydu.
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CMA'nın açıklamasına göre, kurum İngiltere'de Google arama hizmetlerinde iyileşmeye giderek yayıncılar için daha adil bir anlaşma sağladı. Bugün yürürlüğe giren yeni davranış kuralı kapsamında, yayıncılar içeriklerinin Google aramalarında kullanılması konusunda daha fazla kontrol sahibi olabilecek.

"Dünyada bir ilk" olarak nitelendirilen bu kurallara göre, yayıncılar içeriklerinin Google aramalarında yapay zeka özelliklerini desteklemek için kullanılmasını reddedebilecek.

Yayıncılar içeriklerinin arama motorunda AI Overviews (yapay zeka genel bakışı) özelliklerini desteklemek için kullanılmasını önleyecek etkili araçlara sahip olacak. Bu kararla, Google ile içerik anlaşması müzakerelerinde haber kuruluşları dahil yayıncılara daha fazla pazarlık gücü sağlanması hedefleniyor.

CMA Üst Yöneticisi Sarah Cardell, karara ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de Google arama hizmetlerine ilişkin "dünyada ilk olan" bir şartı getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

Bu sayede işletmeler ve tüketiciler için adil muamele, daha fazla şeffaflık ve anlamlı bir seçim imkanı sağlanıyor. AI Overviews gibi özelliklerin çevrimiçi aramayı hızla yeniden şekillendirmesi nedeniyle, haber kuruluşları da dahil olmak üzere yayıncıların içeriklerinin nasıl kullanıldığı konusunda uygun pazarlık gücüne sahip olması çok önemli. Aynı zamanda, bu önlemler İngiltere'de on milyonlarca arama kullanıcısının kendilerine sunulan bilgileri daha iyi anlamasına ve bu bilgilere güvenmesine yardımcı olacak.

Cardell, ayrıca yürürlüğe konulan yeni kuralların Google'ın mevcut ve gelecekteki hamlelerine yanıt verecek şekilde tasarlandığını kaydetti.

İlgili Konular: #ingiltere #google #Yapay zeka

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