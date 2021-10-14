İngiltere Prensi William’dan uzay yarışı eleştirisi

14 Ekim 2021 Perşembe, 14:27

Cambridge Dükü Prens William havacılık ve uzay uçuşu şirketi olan Blue Origin’in dün NS-18 adlı uzay aracının fırlatılmasından sonra katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunu Prens William, "Dünya dahilerinin yaşanacak bir sonraki yeri bulmaya değil, bu gezegenin onarılmasına odaklanması gerekiyor" dedi.

Havacılık şirketleri arasındaki uzay yarışını eleştiren Prens William, bunun Dünya’daki iklim değişikliğine odaklanma çabalarını baltaladığını ifade etti.

"YETERLİ EYLEM" VURGUSU

William, 31 Ekim’de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı (COP26) konusunda liderlerin iklim değişikliğine yönelik "çok dürüst ve çok net" bir iletişim kurarak çözüm bulması gerektiğini söyledi. Prens William, iklim değişikliğine dair konuşmaların yeterince akıllıca olduğunu, ancak yeterli bir eyleme sahip olunmadığına dikkat çekti.

"BU ADİL DEĞİL"

Prens William, çocuklar arasındaki eko-endişe konusunda rahatsız olduğunu da belirterek, "Gençler artık geleceklerinin sürekli tehdit altında olduğu bir yerde büyüyorlar. Bu çok sinir bozucu" dedi. William, gelecek nesillerin de açık havadan ve doğadan faydalanmasını istediğini dile getirerek, "Dikkatli olmazsak şimdi yaptığımız şeylerle çocuklarımızın geleceğini çalıyoruz. Bu adil değil" ifadelerini kullandı.

William, Nisan ayında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’e kraliyet ailesinin doğa çalışmaları ve biyolojik çeşitlilik konusunda Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) ile birlikte çalışmasını sağladığı ve çevre sorunlarına ilgi gösterdiği için de teşekkür etti.

Dün dünyanın en zengin iş adamlarından Jeff Bezos’un Blue Origin firmasına ait uzay aracı, 90 yaşındaki oyuncu William Shatner ile birlikte uzaya uçmuştu. Star Trek dizi serisinde Kaptan Kirk karakterini canlandıran oyuncu Shatner, yaklaşık 15 dakika süren yolculuğun ardından uzaya giden en yaşlı insan oldu.