İngiltere, suç yerlerini tahmin için yapay zekayı kullanacak

İngiltere'de duyurulan yeni Concentration of Crime Data Challenge programı suçlarla mücadeleyi içeriyor. Girişimin amacı ise 2030 yılına kadar yapay zekanın, suçlarla ilgili verileri toplarlaması oluyor.

İngiltere hükümetinin Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla başlayan programda İngiltere ve Galler için gerçek zamanlı suç haritası oluştulmak isteniyor.

Hedeflere göre ilk prototipler 2026 yılının nisan ayına kadar hazır hale gelecek. Bu yeni teknoloji, belediyeler, sosyal hizmet ve polis gibi kamu kuruluşlarının verilerinin yanı sıra bilinen suçluların davranış kalıplarını ve sabıka kayıtlarını da tutacak.

Bu teknolojinin endişe yaratan tarafında ise haksız profilleme yaparak 'yanlış' suçlamaların ya da çıkarımların yapılabilecek olması yatıyor.