Apple bazı bilgileri yanlışlıkla sızdırdı

Apple, yeni tespit edilen bir kodda tanıtmayı planladığı cihazların ayrıntılarını istemeden de olsa paylaşmış gibi duruyor. MacRumors tarafından tespit edilen kodda, Apple'ın yeni nesil Vision Pro başlığına M5 çipi yerleştirmeyi planladığı ortaya çıktı ve bu, Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun daha önce raporunda aktardıklarıyla uyumlu.

Bilgiler yalnızca bununla sınırlı değil aynı zamanda MacRumors, Apple'ın eylül ayında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 Pro cihazlarına A19 Pro işlemcisinin yeni iPad Mini için de gelebileceğini gösterdi.

Öte yandan Apple TV'nin A15 çipini iPhone 15 Pro'nun A17 Pro çipiyle değiştirebileceğini ve bunun da önemli bir performans artışı sağlayabileceği öne sürülüyor.