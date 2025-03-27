İngiltere'den sonra; yeni yasayla okullarda telefon ve akıllı saat kullanımı yasaklanıyor

1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle ilk ve ortaokullarda cep telefonu ile akıllı saat gibi dijital cihazların kullanımına izin verilmeyeceği bildirildi.

İngiltere'den sonra; yeni yasayla okullarda telefon ve akıllı saat kullanımı yasaklanıyor
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DHA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 14:34

Avusturya’da uzun zamandır tartışılan, ilk etapta eyalet düzeyinde uygulanan cep telefonu kullanma yasağı, 1 Mayıs’tan itibaren Avusturya’nın tamamında geçerli olacak.

Düzenlemeye göre öğrenciler, okulda bulundukları sürede dijital cihazları kullanamayacak.

Yetkililer, düzenlemeye uymayan çocukların telefonlarına eğitmenlerin geçici el koyabileceğini açıkladı. Kural ihlalinin tekrarlanması durumunda ise el konulan cep telefonlarının yalnızca velilere verileceği kaydedildi.


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