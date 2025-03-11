Şarjı en uzun dayanan akıllı telefonlar hangileri?
Yeni hazırlanan bir listeye göre en iyi pil ömrü sunan telefon modelleri belli oldu.
Akıllı telefon satın alırken pek çok kişinin dikkat ettiği kıstaslardan biri de pil ömrü oluyor. Yeni telefon almayı düşünen kişilerin büyük bir çoğunluğu en azından tek şarj ile telefonlarının 1 günü çıkartmasını istiyor. Bunun ötesinde özellikle iPhone'ların aktif kullanılan günlerde akşamı çıkartmıyor oluşu uzun yıllardır eleştiriliyor.
2025 YILINDA ŞARJI EN UZUN SÜRE DAYANAN TELEFONLAR
Android tarafta ise konu çok daha aşılmış durumda. Tom's Guide tarafından yapılan zorlu testlerle pil ömrü en uzun olan telefonlar listelendi.
2025 yılında pil ömrü en iyi olan telefon, 20 saat 34 dakika ile ASUS Phone 9 Pro oldu. Cihazın daha önceki modelleri de sunduğu pil ömrü tarafında öne çıkmıştı. İkinci sırada 19 saat 45 dakika ile OnePlus 13 yer alıyor. Onu sırasıyla, 18 saat 49 dakika ile OnePlus 13R, 18 saat 48 dakika ile ASUS Rog Phone 8 Pro ve beşinci sırada 18 saat 32 dakika ile Moto G 2025 takip ediyor.
Listede Apple'ın iki iPhone modelinin yer alması, pil ömrünün diğer Android cihazlara göre çok daha zayıf kaldığını gösteriyor.
Listenin tamamı ise şu şekilde:
- ASUS Phone 9 Pro - 20 saat 34 dakika
- OnePlus 13 - 19 saat 45 dakika
- OnePlus 13R - 18 saat 49 dakika
- ASUS Rog Phone 8 Pro - 18 saat 48 dakika
- Moto G 2025 - 18 saat 32 dakika
- OnePlus 12R - 18 saat 8 dakika
- iPhone 16 Pro Max - 17 saat 17 dakika
- Samsung Galaxy S25 Ultra - 17 saat 14 dakika
- Moto G Power 2025 - 17 saat 13 dakika
- OnePlus 12 - 17 saat 5 dakika
- ASUS Zenfone 11 Ultra - 17 saat 1 dakika
- Samsung Galaxy 25 Plus - 16 saat 55 dakika
- Samsung Galaxy S24 Ultra - 16 saat 45 dakika
- iPhone 16 Plus - 16 saat 29 dakika
- Samsung Galaxy S24 Plus - 15 saat 58 dakika
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