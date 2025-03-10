Akıllı telefon bağımlılığına dikkat: 'Text Neck' sendromu artıyor

Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:03

Güncelleme: 10.03.2025 - 17:03

Teknolojinin hayatımızdaki yeri giderek artarken, telefon, tablet ve bilgisayar kullanımıyla birlikte bir sağlık sorunu da baş gösteriyor: "Text Neck" sendromu. Fizik ve Tedavi Bölümü Uzman Fizyoterapisti Mustafa Özcan, günde 3 saatten fazla ekran kullanan bireylerde bu sendromun daha fazla görüldüğünü belirtti. Özcan, ekran süresini sınırlamak ve düzenli boyun egzersizleri yapmak gibi basit önlemlerle bu sorunun önüne geçilebileceğini vurguladı.

"VÜCUDA 5 KAT FAZLA AĞIRLIK BİNİYOR"

Uzman Fizyoterapist Özcan, boynun yanlış duruşunun neden olduğu "Text Neck" sendromunun, uzun süreli telefon ve tablet kullanımı sonucunda ortaya çıkan bir kas iskelet problemi olduğunu söyledi. Normal duruşta insan başının omurgaya yaklaşık 5 kilogram yük bindirdiğini belirten Özcan, "Öne eğilerek kambur durduğumuzda yani teknoloji boynu duruşunda boyun omurlarına binen yük dört kat artarak 25 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu yükün zamanla kaslarda gerginlik, boyun ve sırt ağrıları, duruş bozuklukları, baş ağrıları ve hatta boyun fıtığına yol açabiliyor" dedi.

"RAKAMLAR ALARM VERİYOR"

Fizyoterapist Özcan, teknoloji kullanımı ile birlikte "Text Neck" sendromu vakalarının arttığını ifade etti. Özellikle gençler ve ofis çalışanları arasında bu vakaların ciddi oranda yükseldiğini belirten Özcan, eskiye oranla artık çocuklarda bile bu tür duruş bozukluklarının yaygınlaştığını söyledi. Akıllı telefon bağımlılığı, sosyal medya kullanımı ve uzun süreli bilgisayar başında çalışma gibi etkenlerin bu sorunun başlıca tetikleyicileri olduğunu vurgulayan Özcan, "Araştırmalara göre, günde 3 saatten fazla ekran karşısında vakit geçiren bireylerde 'Text Neck' sendromu görülme ihtimali yüzde 60 daha fazla" dedi.

"20-30 DAKİKADA BİR MOLA VERİN"

Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ancak yanlış kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Fizyoterapist Özcan, doğru kullanım için bazı basit ama etkili önerilerde bulundu. Özcan, telefon veya tabletin göz hizasında tutulması gerektiğini belirterek, "Bu şekilde boynu sürekli eğmekten kaçınırsınız. Ekran süresini sınırlandırın, saatlerce ekran başında vakit geçirmek yerine, 20-30 dakikada bir mola verin ve boyun egzersizleri yapın" dedi. Ayrıca, düzenli boyun, sırt ve omuz kaslarını güçlendiren hareketlerin yaşam tarzına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

SONUÇ OLARAK: SAĞLIKLI DURUŞ İÇİN TEKNOLOJİYİ BİLİNÇLİ KULLANMAK

Fizyoterapist Özcan, çalışma ortamının doğru şekilde ayarlanarak doğru oturma pozisyonu edinilmesinin önemini de vurguladı. "Sağlıklı bir boyun, sağlıklı bir duruşla başlar. Teknolojiyi hayatımızdan çıkaramayız, ancak onu bilinçli kullanarak sağlığımızı koruyabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.