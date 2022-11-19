İnsanlar 1 trilyon farklı kokuyu algılayabilir
İnsan burnunun ortalama 10.000 farklı kokuyu algılayabildiği zannediyordu ancak yapılan bir araştırmada, bu rakamların gerçekleri yansıtmadığı gösteriliyor.
Rockefeller Üniversitesinde çalışan moleküler nörobiyoloji uzmanı Leslie Vosshall ve ekibi, algılayıp ayırt edebildiğimiz kokuların sayısının 1 trilyon civarında olduğunu söylüyor. Bilim insanları, yaptıkları yürüttükleri deneyde 26 kişinin her birine her defasında üç şişe verdi. Şişelerden ikisinin kokusu yüzde 100 aynıydı.
FARKLI KOKULAR SORULDU
Populer Science Türkçe tarafıdan yayınlanan araştırmaya göre katılımcılardan farklı olan kokuyu tespit etmeleri istendi. Fakat laboratuvar ortamında üretilen bu içeriklerin farklı olanı bile diğerleriyle yüzde 90 oranında benzeşiyor, geriye kalan yüzde 10’luk fark ise sadece ince nüanslar barındırıyordu. Birbirlerinden ayrılması imkansız gibi görünen bu kokular, 128 çeşit molekül kullanılarak oluşturuldu.
Testler her bir denek için yüzlerce kez tekranlandı. Elde edilen sonuçlar ise koku duyumuzun şaşırtıcı oranda tutarlı ve gelişmiş olduğunu gösteriyor.
Deneklerin hemen hemen hepsi, laboratuvarda bir araya getirilen bu içeriklerin yüksek oranda benzeşmesine aldırmadan farklı olanı ayırt etmeyi başardı. Ancak farkın ne olduğu sorulduğunda, bunu hiç de kolay tarif edemedikleri görüldü. Pek de şaşırtıcı bir durum değil çünkü kokuları algılasak bile, baskın biçimde üste çıkan aromayı çok iyi tanımıyorsak tarif edemiyoruz.
Araştırmada, şişelerin her birindeki toplam içeriği meydana getiren farklı kokuların tümünü ayırt edebildiğimiz de gösterilmiş.
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