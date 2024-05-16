Bilimden tarihi değiştirecek keşif! Uzaylı uygarlıklarına dair kanıt bulundu!

Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:48

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:48

Uzaylı dediğimizde genelde aklımıza insanlıktan teknoloji olarak her türlü çok üstün varlıklar gelir, bunun bilimsel olarak henüz net bir kanıtı olmasa da birçok kişi bu durumu böyle varsayar. Ancak, bir grup bilim insanı dünya dışı varlıkların gerçekten de teknolojik olarak insanlıktan daha gelişmiş olabileceğini iddia etti...

DÜNYA DIŞI MEGA YAPILAR İNCELENECEK

Merkezi İsveç, Hindistan, ABD ve İngiltere'de bulunan uluslararası araştırma ekibi, Dyson küreleri olarak bilinen, hayal edilemeyecek kadar karmaşık dünya dışı mega yapıları araştırmak için bir yol geliştirdi. Milyonlarca potansiyel uzay nesnesini inceleyen bilim insanları kozmosta gizlenen Dyson kürelerinin yedisini bulduklarına inanıyorlar. Dyson küresi, yalnızca bizimkinden çok daha gelişmiş bir medeniyetin inşa edebileceği varsayımsal bir mühendislik başarısıdır.

Böyle bir yapının olasılığı, 1960 yılında fizikçi ve gökbilimci Freeman J. Dyson tarafından önerildi; Dyson, bunları bir yıldızın etrafında bağımsız yörüngelerde seyahat edebilen bir "nesne sürüsünden" oluşan, güneş sistemi boyutunda bir kabuk olarak tasavvur etti.

HEPHAISTOS ADI VERİLDİ

uluslararası bilim insanları grubu potansiyel bir Dyson küresinden teknoimzaların nasıl tespit edileceğini bulduklarını ve çabalarına Proje Hephaistos (Yunan ateş ve heykel tanrısından sonra) adını verdiklerini söylüyor.

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden Matías Suazo liderliğindeki ekip, 6 Mayıs'ta yayınlanan bir makalede , Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia yıldız haritasının yanı sıra 2MASS kızılötesi astronomik araştırması ve NASA'nın WISE kızılötesi astronomisi tarafından toplanan verileri nasıl analiz ettiklerini ayrıntılarıyla anlatıyor.