Instagram'a arkadaşları ve takipçileri ayıracak özellik getirilecek

Instagram için test edilen yeni bir özellik, sizi takip etmeyen ve karşılıklı olarak takip ettiğiniz kişileri birbirinden ayırmaya odaklanıyor. Arkadaşlıklara odaklanan yeni özellik, kullanıcıların birbirini takip ettiği kısmı ayrı olarak gösterecek.

Özellik, bir kullanıcının profilindeki "takip edilenler" sayısını "arkadaşlar"a dönüştürmeyi içeriyor. Yani, binlerce kişiyi takip ediyorsanız, ancak bu kişilerden sadece birkaçı sizi geri takip ediyorsa, bu sizin "arkadaşlar" sayınız olarak görünecek.

Meta'nın bir sözcüsü Business Insider'a yaptığı açıklamada, Instagram'ın bunu sessizce küçük çaplı bir test olarak yürüttüğünü ve platformun, kullanıcıların uygulamada arkadaşlarından daha fazla içerik görmeye nasıl tepki verdiğini anlamaya çalıştığını belirtti.

Meta yapılan testlerin bir parçası olarak haber akışındaki bazı içerikleri "paylaşımlar" veya "takip edilenler" yerine "arkadaşlar" olarak etiketlemeye başladı.

INSTAGRAM ESKİ HALİNE GERİ Mİ DÖNDÜRÜLMEK İSTENİYOR?

Influencer'lar, markalar ve şimdi de yapay zeka üretimi içerikler Instagram'ın akışını istila ettikçe, platform arkadaşlarınızla içerik paylaşabileceğiniz bir alan olmaktan giderek uzaklaştı Normal kullanıcılar için video kaydırılan bir platforma dönüşen Instagram artık biraz değiştirilmek isteniyor.

Hatırlatmak gerekirse bu durumu tersine çevirmek adına Meta, Instagram'a 'yakın arkadaşlar' adlı bir özellik getirmişti.