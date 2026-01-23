Cumhuriyet Gazetesi Logo
Instagram'a arkadaşları ve takipçileri ayıracak özellik getirilecek

Instagram'a arkadaşları ve takipçileri ayıracak özellik getirilecek

23.01.2026 21:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Instagram'a arkadaşları ve takipçileri ayıracak özellik getirilecek

Instagram'ın hayata geçirmeyi planladığı yenilik, takipçilerin yanına arkadaşlar adlı yeni bir sekmenin eklenmesine odaklanıyor.

Instagram için test edilen yeni bir özellik, sizi takip etmeyen ve karşılıklı olarak takip ettiğiniz kişileri birbirinden ayırmaya odaklanıyor. Arkadaşlıklara odaklanan yeni özellik, kullanıcıların birbirini takip ettiği kısmı ayrı olarak gösterecek. 

Özellik, bir kullanıcının profilindeki "takip edilenler" sayısını "arkadaşlar"a dönüştürmeyi içeriyor. Yani, binlerce kişiyi takip ediyorsanız, ancak bu kişilerden sadece birkaçı sizi geri takip ediyorsa, bu sizin "arkadaşlar" sayınız olarak görünecek.

Meta'nın bir sözcüsü Business Insider'a yaptığı açıklamada, Instagram'ın bunu sessizce küçük çaplı bir test olarak yürüttüğünü ve platformun, kullanıcıların uygulamada arkadaşlarından daha fazla içerik görmeye nasıl tepki verdiğini anlamaya çalıştığını belirtti.

Meta yapılan testlerin bir parçası olarak haber akışındaki bazı içerikleri "paylaşımlar" veya "takip edilenler" yerine "arkadaşlar" olarak etiketlemeye başladı.

INSTAGRAM ESKİ HALİNE GERİ Mİ DÖNDÜRÜLMEK İSTENİYOR?

Influencer'lar, markalar ve şimdi de yapay zeka üretimi içerikler Instagram'ın akışını istila ettikçe, platform arkadaşlarınızla içerik paylaşabileceğiniz bir alan olmaktan giderek uzaklaştı Normal kullanıcılar için video kaydırılan bir platforma dönüşen Instagram artık biraz değiştirilmek isteniyor. 

Hatırlatmak gerekirse bu durumu tersine çevirmek adına Meta, Instagram'a 'yakın arkadaşlar' adlı bir özellik getirmişti.

İlgili Konular: #Instagram #Instagram yeni özellikler #Instagram özellikleri

İlgili Haberler

Apple, yeni bir giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor!
Apple, yeni bir giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor! Apple, Siri tabanlı yapay zekayı giyilebilir hale getirecek küçük bir broş benzeri akıllı bir cihaz üzerinde çalışıyor. Hem çevresel algılama özellikleri olan bu cihazın bağımsız bir asistan görevi görmesi, hem de Apple ekosistemine yeni bir donanım sınıfı eklemesi bekleniyor. Piyasaya çıkışı için 2027 yılı işaret ediliyor ancak proje erken aşamada bulunuyor.
Zararlı Firefox uzantıları milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor
Zararlı Firefox uzantıları milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor Son dönemde güvenlik araştırmacıları, Mozilla Firefox kullanıcılarını etkileyen kötü amaçlı tarayıcı uzantılarına dikkat çekti.
Xbox Free Play Days kapsamında ücretsiz olan oyunlar
Xbox Free Play Days kapsamında ücretsiz olan oyunlar Xbox Free Play Days kapsamında 23 Ocak ve 25 Ocak aralığında ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı.