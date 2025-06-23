Instagram'a çok konuşulacak 9 yeni özellik

Instagram, kullanıcı deneyimini dönüştürecek yeni özelliklerini duyurdu.

Çoklu profil fotoğrafından Spotify entegrasyonuna, içerik üreticilerine özel gelir modellerinden aylık performans özetlerine kadar birçok yenilik dikkat çekiyor.

Platformda yapılan bu güncellemeler, özellikle içerik üreticileri ve markalar açısından önemli değişiklikler barındırıyor.

ÇOKLU PROFİL FOTOĞRAFI DÖNEMİ

Kullanıcılar artık tek bir profil fotoğrafıyla sınırlı kalmayacak. Instagram, en fazla dört profil fotoğrafı eklemeye ve bu fotoğraflar arasında geçiş yapmaya olanak tanıyan bir güncellemeyi devreye aldı. Özellik, farklı yönlerini göstermek isteyen kullanıcılar için ifade alanını genişletiyor.

GÖRSEL BOYUTLARI DEĞİŞTİ

Instagram, kare (1:1) ve 4:5 görsel oranlarının ardından 3:4 boyutundaki görselleri de desteklemeye başladı. Özellikle mobil ekran uyumluluğunu artırmayı hedefleyen bu değişiklik, daha uzun görsellerin daha dikkat çekici biçimde öne çıkmasını sağlıyor.

AYLIK PERFORMANS ÖZETİ

Platform, kullanıcılarına artık her ay sonunda kişiselleştirilmiş performans raporları sunacak. Erişim, takipçi artışı, etkileşim oranı ve içerik tavsiyelerini içeren “Aylık Özet” sekmesi, Instagram Ayarları > Araçlar > Aylık Özet menüsünden görüntülenebiliyor.

ÖNE ÇIKAN HİKAYELERDE SADELEŞME

Bazı kullanıcı profillerinde, “Öne Çıkan Hikaye” halkaları kaldırıldı. Yerine, içerikler arasında yeni bir “Öne Çıkanlar” sekmesi yerleştirildi. Test aşamasındaki bu sadeleştirme, profil sayfalarında daha düzenli bir görünüm sağlamayı amaçlıyor.

SPOTIFY İLE ANLIK MÜZİK PAYLAŞIMI

Instagram, Spotify entegrasyonunu genişletti. Artık kullanıcılar, dinledikleri müzikleri Notlar bölümünde otomatik olarak paylaşabiliyor. Özellik yalnızca karşılıklı takipte olunan hesaplar arasında çalışıyor.

REELS’LARA GÜNCELLEME

Meta, içerik üreticileri için yeni bir gelir modelini devreye aldı. Instagram’da paylaşılıp Facebook’ta paylaşılmamış Reels’lar artık Facebook’a taşınabiliyor ve bu paylaşımlardan elde edilen izlenmeler, kullanıcıya gelir olarak yansıyor. Özellik Türkiye’de aktif durumda.

PAYLAŞILAN ERİŞİM DÖNEMİ

Yeni gelen “Paylaşılan Erişim” özelliği sayesinde sosyal medya yöneticileri, şifreye ihtiyaç duymadan belirli yetkilerle hesaplara erişebiliyor. Şifre değiştirme, hesap kapatma gibi işlemler yetki dışı bırakılırken, tüm faaliyetler merkezi bir ekrandan izlenebiliyor.

“EDİT GRİD” İLE PROFİL DÜZENİ DEĞİŞİYOR

ABD’de kullanıma açılan “Edit Grid” özelliğiyle kullanıcılar, profillerindeki gönderi ve Reels sıralamasını istedikleri gibi düzenleyebiliyor. Görsel bütünlüğe önem veren kullanıcılar için dikkat çeken bu özellik, yakında Türkiye’de de aktif olacak.

"SESSİZ GÖNDERİ"

Öte yandan Instagram'a sadece profilinize girenlerin görebileceği post paylaşımı yapabilme özelliği de geldi.

Bu sayede yapılan bir paylaşım insanların akışına düşmeden, profilinizde yer alabilecek. İnsanlar ancak profilinize girdiğinde bu paylaşımı görebilecek.