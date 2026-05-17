Cumhuriyet Gazetesi Logo
Instagram'a paylaşılan hikayeleri düzenleme imkanı geliyor

Instagram'a paylaşılan hikayeleri düzenleme imkanı geliyor

17.05.2026 19:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Instagram'a paylaşılan hikayeleri düzenleme imkanı geliyor

Instagram'da uzun bir süredir hikaye paylaşma özelliği sunuluyor. Yeni özellik ile kullanıcıların hikaye paylaştıktan sonra düzenleme yapmasına imkan sunulacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Instagram için yeni getirilmesi beklenen özelliğe göre kullanıcılar bir hikaye paylaştıklarında onu düzenleyebilecekler. Normalde hikayenin silinmesi ve düzenlenip tekrar paylaşılması gerekiyordu. Yeni özellik, kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor. 

Matt Navarra'nın X hesabı üzerinden paylaştığı bu test edilen özellik, hikaye paylaşma sürecini daha pratik hale getirecek ancak bu düzenlemenin bir bedeli olacak. 

Image

Kullanıcılar hikayeyi düzenlemeyi seçtiklerinde orijinal versiyon da silinecek. Burada alınan beğeniler ve tepkilerin de sıfırlanacak. Yani aslında düzenleme yapma seçeneği silip yükleme işini ortadan kaldırıyor. Gönderiyi otomatik olarak güncellemeyi sağlıyor ama gönderi aslında yeniden yükleniyormuş gibi oluyor.

İlgili Konular: #Instagram #Instagram özellikleri #Instagram hikayeler

İlgili Haberler

Apple, iPhone odağında daha fazla gizlilik sunuyor
Apple, iPhone odağında daha fazla gizlilik sunuyor Apple, en son iOS güncellemesinde 'kesin konum sınırlandırma' özelliğini bazı iPhone modellerine sunmaya başladı.
Kuzey Kutbu'nda tarihi keşif: Bilim insanları yerin altını dışarı püskürten 'Borealis'i buldu
Kuzey Kutbu'nda tarihi keşif: Bilim insanları yerin altını dışarı püskürten 'Borealis'i buldu Norveç Arktik Üniversitesi araştırmacıları, Barents Denizi’nin derinliklerinde Dünya’nın merkezine açılan yeni bir pencere keşfetti. Yaklaşık 18 bin yıl önce son Buzul Çağı’nın bitimiyle oluşan devasa bir kraterin içinde, sürekli olarak çamur ve metan gazı püskürten aktif bir denizaltı yanardağı saptandı.
Google'ın yeni tanıttığı Gemini Intelligence hangi Android telefonlara gelecek?
Google'ın yeni tanıttığı Gemini Intelligence hangi Android telefonlara gelecek? Google, bir süre önce Gemini Intelligence altyapısını tanıttı. Bu sistemin her Android telefona gelmeyeceği minimum bazı gereksinimlerin olduğu açıklandı.