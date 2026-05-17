Instagram'a paylaşılan hikayeleri düzenleme imkanı geliyor

Instagram için yeni getirilmesi beklenen özelliğe göre kullanıcılar bir hikaye paylaştıklarında onu düzenleyebilecekler. Normalde hikayenin silinmesi ve düzenlenip tekrar paylaşılması gerekiyordu. Yeni özellik, kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor.

Matt Navarra'nın X hesabı üzerinden paylaştığı bu test edilen özellik, hikaye paylaşma sürecini daha pratik hale getirecek ancak bu düzenlemenin bir bedeli olacak.

Kullanıcılar hikayeyi düzenlemeyi seçtiklerinde orijinal versiyon da silinecek. Burada alınan beğeniler ve tepkilerin de sıfırlanacak. Yani aslında düzenleme yapma seçeneği silip yükleme işini ortadan kaldırıyor. Gönderiyi otomatik olarak güncellemeyi sağlıyor ama gönderi aslında yeniden yükleniyormuş gibi oluyor.