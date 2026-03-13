Instagram'da uçtan uca şifreleme sona eriyor

13.03.2026 20:15:00
Haber Merkezi
Instagram için yapılan açıklamaya göre direkt mesajlar altyapısında yer alan uçtan uca şifreleme 8 Mayıs'ta sona eriyor.

Meta, Instagram'ın mesajlaşma bölümünde yer alan uçtan uca şifreleme güvenlik adımını kaldırmaya hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre artık 8 Mayıs 2026 tarihinden sonra mesajlarda uçtan uca şifreleme hizmeti sunulmayacak.

İmkanın neden kaldırıldığına yönelik bir açıklama yapmayan şirket, bu düzenleme sebebiyle etkilenecek sohbetleri olanları da uyardı. Sohbetlerdeki medya veya mesajları indirmeye ilişkin talimatların yer aldığı bir bölümün olduğu aktarıldı. Eğer eski bir Instagram sürümü kullanıyorsanız öncelikle uygulamanızı güncellemeniz öneriliyor. 

INSTAGRAM'DA UÇTAN UCA ŞİFRELEME NASIL ÇALIŞIYOR?

Uçtan uca şifreleme, konuşmaları kişiler arasında tutmak için kullanılan bir yöntem. Pek çok uygulamada yer alan bu altyapı, bir sohbette bir mesaj gönderdiğinizde cihazınız mesajı daha gönderirken kilitler. Bu mesajın kilidi yalnızca sohbetin özel anahtarlarından birine sahip olan bir cihaz tarafından açılabilir. Aynısı görüntülü ve sesli konuşmalarınızın içeriği için de geçerli olur. Bu özel anahtarlara sahip olan kişilerin dışında, Meta da dahil olmak üzere hiç kimse mesajlarınızı okuyamaz veya görüşmelerinizi duyamaz. Hatte şirket istese de bunu yapamıyor olduğunu özellikle belirtiyor.

