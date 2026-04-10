Instagram'da yorumlarınızı düzenleyebileceksiniz

10.04.2026 19:53:00
Instagram'da kullanıcıların paylaştığı yorumları yayınladıktan 15 dakika sonraya kadar düzenlemeye imkan sunulacak.

Meta, Instagram kullanıcılarının gönderilere bıraktıkları Instagram yorumlarını düzenleme olanağı sunuyor. Mesajı düzenleme özelliği yalnızca gönderi yayınlandıktan sonraki 15 dakika içinde geçerli olacak. Bu düzenleme, sosyal medya uygulamasının mesaj düzenleme özelliğine benzerlik gösteriyor. Mesaj düzenleme özelliği 2024 yılında Instagram'a doğrudan mesajlaşma özelliğinin 2013'te getirilmesinden ardından 11 sonra getirilmişti.

Yalnızca kendi bıraktığınız yorumları düzenleyebilirsiniz. Yorumunuzun altındaki "Düzenle" kelimesine dokunarak bir metin kutusu açabilir, yazdıklarınızı değiştirebilir, yeniden düzenleyebilir veya eklemeler yapabalirsiniz; ardından kaydetmek için mavi onay işaretine basın. Meta, yorumların 15 dakikalık süre içinde istediğiniz kadar düzenlenebileceğini söylüyor, bu nedenle daha fazla değişiklik yapmanız gerekiyorsa bu seçeneğiniz de mevcut.

