Yakında iOS 26.5 güncellemesi gelecek! iPhone kullanıcılarına neler sunulacak?

Apple'ın iPhone kullanıcılarına mayıs ayında sunması beklenen yeni iOS 26.5 güncellemesi RCS mesajlarına uçtan uca şifreleme, Apple Maps önerileri ve yeni Bluetooth özellikleri sunacak.

iOS 26.5 GÜNCELLEMESİ NELER SUNACAK?

iOS 26 ile gelen bazı hatalar halen ara güncellemelerle düzeltiliyor.

Bu sebeple iOS 26.5 güncellemesi hata düzeltmelerinin yanı sıra RCS için uçtan uca şifreleme geliyor. Daha önce kullanıcılar okundu bilgisi, yazıyor göstergesi, tepki için emojileri kullanma ve kaliteli fotoğraf ve video gönderebiliyordu. Güvenlik sebebiyle uçtan uca şifreleme de geliyor.

Apple Maps içinse öneriler mekanlar sekmesi ekleniyor. Bu özellik size uygulama içinde arama yaptığınızda çevrediki bazı yerleri önermeye başlıyor. Bir diğer yandan Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeler sebebiyle kullanıcılar bazı imkanlara daha erken ulaşıyor. Yeni güncelleme ile üçüncü parti Bluetooth cihazları Apple cihazlara daha kolay bağlanabilecek.

Hatta burada Apple Watch dışındaki akıllı saatler de dahil olacak gibi duruyor. Apple Magic Keyboard ve Magic Mouse gibi Mac cihazlarını normalde iPhone'a bağlamak zahmetliydi. Yeni güncellemeyle kablo takıldığı anda otomatik eşleşme gerçekleşecek.