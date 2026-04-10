Cumhuriyet Gazetesi Logo
OpenAI, yeni 100 dolarlık ChatGPT Pro aboneliğini duyurdu!

10.04.2026 17:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ChatGPT Pro aboneliği Plus versiyona kıyasla 5 kat daha yüksek Codex kapasitesi sunmasıyla öne çıkıyor.

OpenAI farklı alanlara seslenen abonelikler sunuyor. Bu abonelik katmanlarnıa yenisini ekleyen şirket, 100 dolarlık fiyatıyla ChatGPT Pro'yu duyurdu. 200 dolarlık diğer pro aboneliğin altında yer alan bu versiyon, Plus'a göre daha yüksek Codex kapasitesi sunuyor.

Yapılan duyuruya göre ChatGPT'de bu yeni Pro katmanı, özel Pro modeline ve Instant ile Thinking modellerine sınırsız erişim de dahil olmak üzere tüm Pro özelliklerine erişim sağlamaya devam ediyor.

Yeni abonelikte 31 Mayıs'a kadar sınırlı süreliğine Codex kullanımının artırılacağı belirtildi.  ChatGPT Plus'a kıyasla Codex'te 10 kata kadar daha fazla kullanım elde etmeyi sağlıyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #ChatGPT #ChatGPT PRO

