OpenAI, yeni 100 dolarlık ChatGPT Pro aboneliğini duyurdu!

OpenAI farklı alanlara seslenen abonelikler sunuyor. Bu abonelik katmanlarnıa yenisini ekleyen şirket, 100 dolarlık fiyatıyla ChatGPT Pro'yu duyurdu. 200 dolarlık diğer pro aboneliğin altında yer alan bu versiyon, Plus'a göre daha yüksek Codex kapasitesi sunuyor.

Yapılan duyuruya göre ChatGPT'de bu yeni Pro katmanı, özel Pro modeline ve Instant ile Thinking modellerine sınırsız erişim de dahil olmak üzere tüm Pro özelliklerine erişim sağlamaya devam ediyor.

Yeni abonelikte 31 Mayıs'a kadar sınırlı süreliğine Codex kullanımının artırılacağı belirtildi. ChatGPT Plus'a kıyasla Codex'te 10 kata kadar daha fazla kullanım elde etmeyi sağlıyor.