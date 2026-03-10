iPhone 18e için bazı ayrıntılar ortaya çıktı

Apple henüz yeni tanıtılan uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e piyasaya çıkmadan, şirketin bir sonraki nesil model olan iPhone 18e üzerinde çalışmaya başladığı iddia edildi. Sektör kaynaklarına göre Apple, cihazın geliştirme sürecini erkenden başlatarak ürün takvimini birkaç yıl önceden şekillendirmeye devam ediyor.

Apple kısa süre önce iPhone 17e modelini duyurdu. Bu modelde Face ID sensörlerini barındıran klasik çentikli tasarım tercih edilirken, ekran tarafında Super Retina XDR OLED panel yer alıyor ve panel 1.200 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Cihaz ayrıca Ceramic Shield 2 koruma katmanı ve alüminyum gövdeyle geliyor.

Donanım tarafında ise iPhone 17e’de A19 çipi bulunuyor. Altı çekirdekli CPU ve dört çekirdekli GPU ile gelen bu işlemci, yapay zeka görevleri için optimize edilmiş 16 çekirdekli Neural Engine barındırıyor.

Bağlantı tarafında Apple’ın yeni C1X modeminin kullanıldığı belirtiliyor. Bu modem, önceki nesle kıyasla yaklaşık iki kat daha hızlı veri aktarımı sunarken enerji tüketimini de azaltıyor. Ayrıca cihazda Apple’ın uydu bağlantısı üzerinden sunduğu Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages ve Find My gibi özellikler de destekleniyor.

iPHONE 18E GELİŞTİRME SÜRECİ BAŞLAMIŞ OLABİLİR

Sızıntılarıyla tanınan bazı kaynaklara göre Apple, iPhone 18e için hazırlıkları çoktan başlatmış durumda. Hatta iddialara göre cihazın geliştirme planı büyük ölçüde tamamlanmış durumda.

Bu durum, Apple’ın ürün geliştirme stratejisinin ne kadar uzun vadeli planlandığını gösteriyor. Şirket genellikle yeni iPhone modellerinin tasarım ve üretim aşamalarını yıllar öncesinden başlatıyor; böylece tedarik zinciri ve üretim süreçleri daha dengeli ilerleyebiliyor.

Apple’ın iPhone lansman takviminde de önemli bir değişiklik yapabileceği konuşuluyor. Sektör analistlerine göre şirket, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerini 2026 sonbaharında tanıttıktan sonra standart iPhone 18 ve iPhone 18e modellerini 2027 ilkbaharında piyasaya sürebilir.

Bu iki aşamalı lansman stratejisinin, hem üretim baskısını azaltmak hem de satışları yıl geneline yaymak amacıyla planlandığı belirtiliyor.

iPhone 18 ailesine dair erken söylentiler arasında şunlar yer alıyor; A20 serisi işlemciler ve daha gelişmiş üretim teknolojisi, 12 GB RAM seçeneği, daha gelişmiş kamera sensörleri ve ön kamera yükseltmesi ve tasarımda küçük değişiklikler ve ekran kesitinde olası iyileştirmeler.