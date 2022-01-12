Instagram, herkesin beklediği özelliği getiriyor

12 Ocak 2022 Çarşamba, 09:50

Fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Mobil uygulamalarla ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan yeni özellik, kullanıcıların profil sayfalarındaki paylaşımları diledikleri gibi düzenleyebilmelerine imkan tanıyor.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

WebTekno'da yer alan habere göre; Alessandro Paluzzi, özelliğin nasıl görüneceğini gözler önüne seren iki ekran görüntüsü paylaştı. Bu ekran görüntülerinden bir tanesi, Instagram mobil uygulamasına eklenecek yeni bir ayar sayfasını gösteriyor.

Bu ayar sayfası, Edit Grid (ızgarayı düzenle) ismiyle bulunacak ve "Profili Düzenle" bölümünde yer alacak. Edit Grid bölümü, kullanıcıların kendi profil sayfalarını yönetmelerine imkan tanıyacak. Bu ayar sayfasına ulaşan bir kullanıcı, profil sayfasındaki tüm paylaşımların yerini dilediği gibi değiştirebilecek.

İLK GÖNDERİ BİLE 'GÜNCEL' OLABİLECEK

Instagram, gönderilerin yalnızca kronolojik sırayla yerleştirilmesine imkan tanıyordu. Ancak bundan sonra bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira yeni özellik sayesinde Instagram'a yüklenmiş olan ilk gönderi bile en güncel gönderiler arasına yerleştirilebilecek.

Kullanıcılar bu sayede, en sevdikleri paylaşımları en üst sıralarda tutabilecek. İçerik üreticiler de en çok beğeni alan ya da sponsorluklar kapsamında paylaştıkları gönderiler üzerinde daha fazla hakimiyete sahip olma imkanı yakalamış olacak.

Instagram, geliştirmekte olduğu yeni özelliği hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Ayrıca bu özellik, şu an için test aşamasında da görülmedi. Bu yüzden, bu önemli özellik için bir süre daha beklenmesi gerekiyor olabilir.