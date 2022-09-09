Instagram, herkesin beklediği özelliği getiriyor

09 Eylül 2022 Cuma, 17:20

Sosyal medya platformu Instagram, diğer uygulamalardan farklı olarak başkasının içeriğini yeniden paylaşmak için oldukça zor yollar sunuyor. Ancak son haberlere göre platform, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Buna göre öne çıkanlarınızdaki gönderileri yeniden paylaşmak mümkün olacak.

INSTAGRAM, 'RETWEET' BENZERİ ÖZELLİKLE GELİYOR

ShiftDelete'in haberine göre; Instagram’ın yeniden paylaşım özelliği, geçen gün sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından gündeme geldi. Ardından Instagram’ın ana şirketi Meta bunu onayladı. Twitter’daki Retweet özelliğine benzer olacak olan bu özellik, gönderilerin viral olmasında daha da etkili olacak.

Yeni Repost özelliği ilk olarak uygulama araştırmacısı Alessandra Paluzzi tarafından mayıs ayında fark edildi. Bu hafta ise Matt Navarra, Instagram başkanı Adam Mosseri’nin profilinde yeni bir Repost sekmesinin ekran görüntüsünü yayımladı.

Instagram Reposts Tab on profiles?!



What’s dis Adam? pic.twitter.com/WayWCJGBfx — Matt Navarra (@MattNavarra) September 7, 2022

"AZ SAYIDA İNSANLA TEST EDECEĞİZ"

Meta’dan bir sözcü konuya ilişkin açıklama yaptı:

“Hikayelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, öne çıkanlardaki gönderileri de yeniden paylaşma yeteneğini keşfediyoruz. Böylece insanları kendileriyle ilgili şeyleri paylaşabilir ve orijinal içerik oluşturucular çalışmaları için kredilendirilir. Bunu yakında az sayıda insanla test etmeyi planlıyoruz.”

Büyük ihtimalle sekme, kullanıcıların hesaplarında yeniden paylaştığı tüm gönderilere sahiplik yapacak. Ekran görüntüsüne göre, ‘Yeniden Gönder’ sekmesi, kullanıcıların profilinde etiketli fotoğraflar sekmesinin yanında gözükecek.

Şu anda Instagram’da bir kullanıcının gönderisini yeniden paylaşmanın doğrudan yolu yok. Bunun yerine bazı kullanıcılar üçüncü taraf uygulamaları tercih ediyor. Yeni özelliğin gelmesiyle birlikte bu uygulamalara da gerek kalmayacak.

Diğer testlerinde olduğu gibi Instagram’ın yeniden yayınlama özelliğini kullanıcılara ne zaman sunacağı hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.