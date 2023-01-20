Instagram için yeni özellikler açıklandı: "Sessiz Mod"

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 08:25

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 08:25

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram için yepyeni özellikler açıklandı.

Instagram, bugün yaptığı açıklamada platformdaki zaman yönetimine yönelik ‘Sessiz Mod’ isimli bir özellik getirdiğini duyurdu. Bu modun, uygulama kullanımına ara vermek isteyen kullanıcılar için oldukça yararlı olabileceği görüldü.

SESSİZ MOD, GELEN BİLDİRİMLERİ SUSTURMAYI SAĞLAYACAK VE MESAJLARA OTOMATİK YANIT VERECEK

‘Sessiz Mod’, gelen bildirimleri susturabilecek ve DM’leri de otomatik olarak yanıtlayacak. Ayrıca durumunuzu ‘Sessiz Modda’ olarak yaparak uygulamada aktif olmadığınızı arkadaşlarınıza bildirebilecek. Şirket, özelliğin gece geç saatlerde uygulamada zaman geçiren genç kullanıcıların da işine yarayabileceğini düşünüyor.

Paylaşılan ekran görüntülerini incelediğimizde de sessiz moda geçen kullanıcıların profilinde bu ibarenin yer aldığını görebiliyoruz. Buna ek olarak modun ne kadar açık kalabileceği de bir zamanlayıcı yardımıyla ayarlanabiliyor.

Sessiz Mod, şimdilik ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da çıkış yaptı. Instagram, yakında diğer ülkelere de geleceğini söylüyor.

Instagram, kullanıcıların gördükleri içerikler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması için de bir özellik getirdiğini aktardı. Artık, keşfet kısmında görmek istemediğini birden fazla içeriği aynı anda seçerek gizleyebileceksiniz.

Webtekno'nun haberinde yer verdiği detaylarda özelliği kullanmak için keşfet kısmından bir gönderiyi seçip, ‘İlgilenmiyorum’ butonuna basmanız, daha sonrasında ise alt kısımda beliren bölümdeki ‘Diğerlerini gizle’ seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Ayrıca, önerilen içeriklerde görmek istemediğiniz kelimeleri de seçmek mümkün hâle geldi. Bu özellikle birlikte seçtiğiniz kelimeler, kelime öbekleri ve emojiler önerilen gönderilerde karşınıza çıkmıyor.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN DE BİR ÖZELLİK VAR

Son olarak Instagram, ebeveynlerin gençlerin uygulamayı kullanımı konusunda daha bilgili olmasını da sağlamak için yeni bir özellik de getirdi. Artık ebeveynler, çocuklarının engellediği hesapları görebilecek.