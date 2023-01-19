Instagram yeni 'beğeni' reaksiyonu üzerinde çalışıyor
Instagram'ın yeni bir beğeni reaksiyonunu test ettiği ortaya çıktı.
Instagram'ın yeni test ettiği özelliği uygulamalardaki yenilikleri keşfeden Alessandro Paluzzi tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Instagram'ın yeni test ettiği özellik, kalp atıldığında hareketli bir animasyon gibi kalbin ekrandan yukarı kaymasına odaklanıyor.
CANLI YAYINLARDA ATILAN KALPLERE BENZİYOR
Paluzzi, yaptığı paylaşımda test aşamasındaki özelliğin nasıl gözüktüğünü aktarmış oluyor. Özellik, paylaşılan kısa videoda Instagram canlı yayınları da dahil olmak üzere atılan kalplerin ekranda hareketine benziyor.
İşte bu şekilde görünüyor:
#Instagram is working on a new "Like" ?? animation ?? pic.twitter.com/1zggYddIkB— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 17, 2023
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