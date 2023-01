Instagram yeni 'beğeni' reaksiyonu üzerinde çalışıyor

Instagram'ın yeni test ettiği özelliği uygulamalardaki yenilikleri keşfeden Alessandro Paluzzi tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Instagram'ın yeni test ettiği özellik, kalp atıldığında hareketli bir animasyon gibi kalbin ekrandan yukarı kaymasına odaklanıyor.

Paluzzi, yaptığı paylaşımda test aşamasındaki özelliğin nasıl gözüktüğünü aktarmış oluyor. Özellik, paylaşılan kısa videoda Instagram canlı yayınları da dahil olmak üzere atılan kalplerin ekranda hareketine benziyor.

İşte bu şekilde görünüyor:

#Instagram is working on a new "Like" ?? animation ?? pic.twitter.com/1zggYddIkB