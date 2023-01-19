Instagram ve Facebook'tan 'sansür' kararı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:17

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 13:17

Teknoloji şirketi Meta'nın Gözetim Kurulu, yeni bir karara daha imza attı. Kurul, alınan kararda Facebook ve Instagram'da kendilerini 'transeksüel veya ikili cinsiyete sahip olmayan' olarak tanımlayan kişiler için 'meme ucu yasağı'nın kaldırıldığını duyurdu. İkili cinsiyete sahip olmadığını belirten kişiler kendilerini ne kadın ne de erkek olarak tanımlıyorlar.

KARARA KADINLAR DAHİL DEĞİL

NTV'de yer alan habere göre Gözetim Kurulu kararında, "Kadın meme uçlarını gösteren aynı görüntü, bir kadın tarafından yayınlanırsa yasaklanır, ancak kendini ikili cinsiyete sahip olmayan tanımlayan biri tarafından yayınlanırsa izin verilir" dedi.

Bununla birlikte kurul, kendilerini transeksüel veya ikili cinsiyete sahip olmayan olarak tanımlayan, üstsüz poz veren ancak meme uçlarını kapatan bir çiftin Instagram'daki iki gönderisine yönelik yasağın kaldırılmasına ilişkin yakın tarihli bir karara atıfta bulundu. Instagram, daha önce söz konusu kişilerin fotoğrafını yasakladı. Ancak çift, mahkemeye başvurarak temyizi kazandı ve fotoğraflar çevrimiçi olarak geri yüklendi.

AYRIMCILIK İDDİALARINA YANIT

Önerilen değişiklik ayrıca platformun eski politikanın cinsiyet-akışkan kullanıcılara karşı ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetlere yanıt olarak geldi.

Platformun cinsiyet ayrımcığı yaptığı yönündeki şikayetlere de yanıt veren Meta, "Gözetim Kurulu’nun kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Platformlarımızı herkes için daha güvenli hale getirmeye yardımcı olmak için politikalarımızı sürekli olarak değerlendiriyoruz. LGBTQ+ topluluğunu desteklemek için daha fazlasının yapılabileceğini biliyoruz ve bu, uzmanlarla ve LGBTQ+ savunuculuk kuruluşlarıyla çeşitli konularda ve ürün iyileştirmelerinde çalışmak anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.



