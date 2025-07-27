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Instagram'ın konum paylaşma özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu

Instagram'ın konum paylaşma özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu

27.07.2025 18:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Instagram'ın konum paylaşma özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu

Instagram'ın arkadaşlarla konum paylaşma özelliği Türkiye'de de kullanıma açıldı. Eğer istenmiyorsa konum paylaşımı kapatılabiliyor.

Meta, Instagram için sunduğu bu konum paylaşımı özelliği ile sevdiklerinizle daha fazla iletişim kurmayı sağlamak istiyor ancak özellik, gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor. Özellik istenirse açılıyor istenirse de kapanıyor.

INSTAGRAM'A KONUM PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ GELDİ

Instagram hesabınıza girin ve profilde sağ üst kısımda yer alan üç noktaya tıklayın, sırasıyla Ayarlar ve Hareketler bölümlerine girin, içeriklerini kimler görebilir kısmına, hikaye, canlı yayın ve konum kısımlarına tıklayın, konum paylaşımı seçeneğine dokunun ve ayarları aç dediğinizde konumu asla paylaşma olarak ayarlayın.

Bazı kişilerde bu şekilde görülmüyor ama Instagram direkt mesajlarda en üstte “Harita” bulunuyor. Burada Harita bölümüne tıklayıp, “Konumunu kimler görebilir” kısmında “Hiç kimse” olarak ayarlandığında konum bilgisi gönderilmiyor.

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