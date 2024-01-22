Instagram kullanıcıları takip isteği atarken iki defa düşünecek...

Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği İtalyan yazılımcı açıkladı. Kullanıcılar için zorlu bir dönem başlıyor.

Elif Kökçe
Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:36
Instagram kullanıcıları takip isteği atarken iki defa düşünecek...
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Sosyal medya devi Instagram, kullanıcı deneyimini daha kişisel ve etkileşimli hale getirmek amacıyla önemli bir değişiklik üzerinde çalışıyor. İtalyan yazılımcı Alessandro Paluzzi’nin X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamaya göre Instagram kullanıcıları, artık takip istekleri gönderirken neden birini takip etmek istediklerini belirtmek zorunda kalacak.

Bu yenilik, kullanıcıların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve takip etme sebebini anlamalarına olanak tanıyacak. Sosyal medya platformları, kullanıcıların daha güvenli ve anlamlı bir deneyim yaşamalarını sağlamak adına sürekli olarak güncelleniyor.

Bu değişikliğin sebebinin sosyal medya deneyiminin daha anlamlı ve kişisel hale getirmek için olduğu düşünülüyor. Bu özellik, kullanıcıların birbirini daha yakından tanımalarına ve Instagram topluluğunu daha güçlü kılmasına yardımcı olması planlanıyor. Yapılan bu değişiklikler, platformun kullanıcıları arasındaki etkileşimi artırmayı, güvenli bir ortam sağlamayı ve paylaşımların daha anlamlı hale gelmesini amaçlıyor.


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