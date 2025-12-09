Google, akıllı gözlüklerden vazgeçmedi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google'ın yıllar önce üretimden kaldırdığı akıllı gözlükleri Gemini ile tekrar hayatımıza giriyor.

Google'ın daha hiçbir şirketin ilgisini çekmemişken geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü akıllı gözlükleri popüler hale gelememişti. Kısa süre içinde tarihin tozlu sayfalarına gömülen bu cihazlar tekrar karşımıza çıkacak. 

Şirketin akıllı gözlük denemesi Google Glass ile olmuştu ve 2013 yılında duyurulmuştu. Ürüne beklenen talep gelmeyince satışlar 2015 yılında durduruldu ancak kurumsal anlamda satışlar devam etti.

Google'ın düzelediği The Android Show etkinliğinde boy gösteren Android XR destekli yeni bir akıllı gözlük ekosistemi, yıllar önceki ürünü tekrar canlandırmayı hedefliyor. 

Samsung ve Xreal ortaklığı ile gösterilen cihazlar Google'ın yapay zekası Gemini ile desteklenecek. Project Aura adı verilen bu gözlük kullanıcıların uzantısı haline gelen akıllı telefonlara bir ek olarak gelerek, teknolojiyi uzamsal hale getirecek. 

Akıllı telefonlardaki Android ekosistemini giyilebilir cihazlara taşıyan Android XR, yine açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak öne çıkıyor. 

Yazılımın kullanılacağı cihaz da gösterildi. Bir güneş gözlüğü gibi görünen cihazın tam burun desteğinin bulunduğu hizaya kamera yerleştirilmiş. Akıllı özellikleri ise buraya yerleştirilen kamera sayesinde sunacak. Cihazın işlemcisi Snapdragon XR2 Gen 2, ekranı micro-OLED ekran ile 4K'ya varacak çözünürlük sunacak. 

Google'ın ana hedefi kullanıcıların telefona bakma ihtiyacını ortadan kaldırmak.

