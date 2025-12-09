Lityum-iyon batarya fiyatlarında yeni düşüş: 2025’te rekor seviyeye geriledi

BloombergNEF (BNEF) tarafından yeni yayınlanan “2025 Lithium-Ion Battery Price Survey” raporuna göre batarya paket fiyatları, 2024’e kıyasla yüzde 8 düşüşle kWh başına 108 dolar seviyesine geriledi. Bu, lityum-iyon bataryalarda 2010’dan bu yana görülen toplam maliyet düşüşünün yüzde 93’e ulaştığını gösteriyor.

Statik enerji depolama için kullanılan batarya paketlerinde fiyatlar 2025’te kWh başına 70 dolar seviyesine kadar düştü; bu segment, artık lityum-iyon batarya pazarı içinde en ucuz kategori oldu.

IDTechEx’in analizine göre, 2022’de kWh başına yaklaşık 168 dolar olan ortalama hücre fiyatı 2025’te 100 doların biraz üstüne geldi. 2036’ya kadar bu değerin yaklaşık kWh başına 50 dolara inebileceği öngörülüyor.

FİYATLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Analistlere göre bu düşüşün arkasında birkaç ana etken var. Öncelikle hücre üretim kapasitesinin arz fazlası vermesi bunların başında geliyor. Daha ucuz ve yaygın olarak kullanılan kimyasal türlere özellikle Lithium Iron Phosphate (LFP) geçiş süreci değiştirdi. LFP kimyası, farklı kimyalar arasında genelde daha düşük maliyetle geliyor.

Artan rekabet, çapraz kıtlık taahhütleri ve uzun vadeli tedarik anlaşmaları sayesinde batarya üretim ve dağıtım maliyetlerinin baskı altında olması da bir diğer etken oldu.

Batarya fiyatlarının düşmesi, genel olarak elektrikli araç (EV) maliyetlerini ve enerji depolama çözümlerinin yatırım maliyetini azaltabilir. Bu da EV’lerin yaygınlaşmasını ve yenilenebilir enerji depolama projelerini artırabilir. Uzun vadede hücre maliyetlerindeki düşüş projeksiyonları 2036’ya kadar kWh başına 50 dolara inme ihtimali hem otomotiv hem enerji depolama sektörlerinde maliyet baskısını önemli ölçüde azaltabilir.

Analistlere göre batarya fiyatlarındaki düşüş 2026’da da sürme potansiyeli taşıyor; özellikle LFP kimyası yaygınlığının artışı ve üretim verimliliği bu düşüşü destekleyebilir.