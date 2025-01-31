Instagram, Reels odaklı kolaylığı test ediyor
Instagram'a tek dokunuşla Reels duraklatma geliyor.
Instagram'ın popülerliğini katlayan Reels videolarına neden bu kadar geç eklendiği bilinmeyen bir kolaylık getiriliyor. Testleri başlayan yeni imkan, tek dokunuşla Reels duraklatmayı sağlayacak. Bu sayede izlenilen Reels'ı durdurmak istediğinizde ekrana basılı tutmak zorunda kalmayacaksınız.
Belirli kullanıcılar üzerinde test edilmeye başlanan Reels duraklatmanın ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı bilinmiyor.
Instagram için daha önce Reels süresinin 3 dakikaya çıkacağına yönelik çalışmaların yapıldığı ortaya çıkmıştı.
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